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連千毅之亂幕後黑手傳與「太陽會」有關 警逮前苗栗分會長

連千毅直播主之亂幕後黑手，查出和太陽會有關，警逮捕前苗栗分會長謝育全（右），他被控組織高雄分會。（記者黃良傑翻攝）

連千毅直播主之亂幕後黑手，查出和太陽會有關，警逮捕前苗栗分會長謝育全（右），他被控組織高雄分會。（記者黃良傑翻攝）

2019-10-31 11:58:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅直播主連千毅和開槍的「阿桔」雙雙收押，2人和太陽會前苗栗分會長謝育全過從甚密，有小弟供出太陽會南下吸收成員插旗高雄，並對連千毅委以重任，因兩派直播主亂鬥傳出槍聲，張姓槍手「阿桔」是謝的小弟，檢警昨晚收網赴竹南鎮逮捕謝和蘇姓手下，同步在高雄逮幫派成員李姓男子，起獲太陽會徽章、甩棍，今偵訊後送檢方。

高市刑大聯手刑事局偵八大隊於昨晚兵分兩路，前往苗栗縣竹南鎮火鍋店埋伏，謝男（46歲）與蘇姓手下（34歲）席開2桌，與10多名友人吃火鍋餐敘，見大批警力壓陣，一臉錯愕乖乖就逮，警方隨即搜索2人及2輛轎車，發現內有大量太陽會徽章，及印有太陽徽章的專屬紅包袋，另查獲1把甩棍，2人否認到高雄組幫派，當時只是南下關心好友連千毅。

警方另在高雄七賢路拘提謝在高雄的手下，李姓男子（47歲）否認是太陽會高雄分會成員，辯稱只是協助謝等交代的雜事，也未參與幫派械鬥，至於謝育全有無指使小弟「阿桔」對寵物店直播站開槍，檢警將進一步釐清。警方稍早在南部逮捕曾涉滋事，疑遭吸收成為高雄分會成員的范姓（28歲）、林姓（23歲）男子，范、林2人已先遭羈押。

據了解，太陽會前苗栗分會長謝育全有意南下插旗高雄組分會，找上網紅直播主連千毅，結合地方勢力招兵買馬，因與另一直播主「大仁哥」起衝突，連千毅的倉庫直播站遭砸，謝和手下蘇姓男子關切，特地南下高到倉庫內見連，不久，透過當地聞人和解，雙方還到KTV歡唱，當晚「大仁哥」的寵物直播站遭人開槍，槍手是謝育全的小弟綽號「阿桔」的張姓男子。

謝育全原於苗栗地區發展，政商關係良好，和太陽會關係淵源，因連的車上和倉庫都有太陽會徽章，傳出在高雄發展幫派，任連千毅為幹部負責招兵買馬，雖然連、謝都否認，但有小弟供出內情。

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方荷槍持盾收網赴竹南鎮火鍋店逮捕謝育全（著藍格衣）和蘇姓手下。（記者黃良傑翻攝）

警方逮捕謝的手下蘇男。（記者黃良傑翻攝）

警方逮捕謝的手下蘇男。（記者黃良傑翻攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章和紅包袋。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章和紅包袋。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會帽子。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會帽子。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章和紅包袋。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章和紅包袋。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章。（記者黃良傑攝）

警方查扣太陽會胸章、徽章。（記者黃良傑攝）

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