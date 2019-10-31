洩漏國防以外秘密 嘉義憲兵隊調查官被訴

嘉義憲兵隊陳姓調查官被檢方認定洩漏國防以外秘密，提起公訴。（記者丁偉杰攝）

2019-10-31 11:45:01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕任職嘉義憲兵隊分隊長及資訊士陳姓男子，被控偵辦胡姓男子與廖姓女子感情糾紛案，而認識廖女，進而交往，以偵辦洗錢案件為由，要求不知情的移民署嘉縣專勤隊幹員，代為查詢廖女曾姓丈夫前科及戶政資料，在取得相關資料後，以通訊軟體LINE傳送予廖女，嘉義地檢署認定洩漏國防以外秘密，今天將陳男提起公訴。

全案經廖女提出告訴後，嘉義憲兵隊移送偵辦，陳男在同案違反個資法部分，檢方偵查後，認為陳男將曾男個資洩漏給廖女的行為，難認有從中謀取自己或第三人不法之利益或損害告訴人之財產上利益，予以不起訴處分。

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起訴書指出，34歲陳男在嘉義憲兵隊實際從事調查官工作，於106年5月間，因偵辦廖女與胡男間感情糾紛案件而認識廖女，進而與廖女交往後，陳男佯稱為偵辦洗錢案件所需，透過嘉縣專勤隊不知情的幹員，於同年10月26日查詢廖女丈夫曾男前科及戶政資料。

陳男取得後，將曾男個資以通訊軟體LINE傳送予廖女，致生損害於移民署管理個人資料之安全性及曾男。

此外，廖女另告發陳男涉嫌用不雅照威脅她同意交往，常貼身跟蹤她，於106年8、9月間，為了向她吹噓其辦案很厲害，透過LINE將其承辦的毒品案，傳給廖女閱覽，涉洩漏國防以外秘密罪；另於同年11月間，以LINE傳送「不准你離開，不然我會讓妳好看」等，讓廖女心生畏懼，致生危害於安全。

陳男否認犯行，稱他與廖女自106年6月前開始交往，因他向廖女借筆電，把案件內容存在廖女筆電內，案件辦完忘了刪除再還廖女，事後他有請廖女刪除，廖沒刪除反而拿來提告；「不准你離開，不然我會讓妳好看」等文字也是廖女用他的LINE帳密登入留言；他也沒廖女不雅照，是之前廖傳給他，廖再刪掉。

檢方調查後，認為陳男與廖女曾經交往，陳也提出其LINE系統通知其LINE帳號由電腦登入之訊息等證據；至於裸照部分，廖女稱陳男只有秀一下，就收走了，不確定照片是不是她，此部分後來廖女不提告。

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