為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

92歲老翁騎自行車騎過頭 派出所長霸氣扛上車助返家

覺民派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

覺民派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

2019-10-31 11:08:24

〔記者方志賢／高雄報導〕一名92歲方姓老翁獨自騎腳踏車到三民區九如、臥龍路口後，疑因離家太遠而迷路，覺民派出所獲報趕往協助，當老翁背出自家地址後，所長楊增平霸氣說：「阿伯上車，我們載您回家！」說完後馬上將老翁的腳踏車搬上警備車，護送老翁平安返家。

三民第二分局日前獲報，三民區九如一路、臥龍路口有迷途老人騎自行車趴趴走，需要警方協助，所長楊增平與備勤警員陳晏瑜立即驅車趕往。

警方到場後發現，方姓老翁獨自騎著腳踏車到三民區，疑因為離家太遠迷路，且騎太遠路很疲累，警方見狀拿出備用的礦泉水給予老翁，安撫老翁不安情緒，並攙扶他至路旁陰涼處休息。

老翁稍作休息後卻立刻回復活力，並與警方聊起過往的故事，老翁受過日本教育，對於禮貌及養身特別注重，高齡92歲身體仍相當硬朗。

攀談過程中，老翁侃侃而談，聲音渾厚有力，當老翁背出家裡地址後，警方隨即將他的腳踏車搬上警備車，護送他返家。

派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

派出所長楊增平護送老翁平安返家。（記者方志賢翻攝）

派出所長楊增平護送老翁平安返家。（記者方志賢翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播