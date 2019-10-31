92歲老翁騎自行車騎過頭 派出所長霸氣扛上車助返家

覺民派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

2019-10-31 11:08:24

〔記者方志賢／高雄報導〕一名92歲方姓老翁獨自騎腳踏車到三民區九如、臥龍路口後，疑因離家太遠而迷路，覺民派出所獲報趕往協助，當老翁背出自家地址後，所長楊增平霸氣說：「阿伯上車，我們載您回家！」說完後馬上將老翁的腳踏車搬上警備車，護送老翁平安返家。

三民第二分局日前獲報，三民區九如一路、臥龍路口有迷途老人騎自行車趴趴走，需要警方協助，所長楊增平與備勤警員陳晏瑜立即驅車趕往。

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警方到場後發現，方姓老翁獨自騎著腳踏車到三民區，疑因為離家太遠迷路，且騎太遠路很疲累，警方見狀拿出備用的礦泉水給予老翁，安撫老翁不安情緒，並攙扶他至路旁陰涼處休息。

老翁稍作休息後卻立刻回復活力，並與警方聊起過往的故事，老翁受過日本教育，對於禮貌及養身特別注重，高齡92歲身體仍相當硬朗。

攀談過程中，老翁侃侃而談，聲音渾厚有力，當老翁背出家裡地址後，警方隨即將他的腳踏車搬上警備車，護送他返家。

派出所長楊增平將老翁腳踏車搬上警備車，護送他返家。（記者方志賢翻攝）

派出所長楊增平護送老翁平安返家。（記者方志賢翻攝）

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