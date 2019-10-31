帶原住民長箭搭高鐵被請下車 告4人妨害自由不成

原住民傳統箭。（記者楊政郡翻攝）

2019-10-31 10:37:27

〔記者楊政郡／台中報導〕林男去年12月搭乘高鐵，被保全員發現他攜帶6支原住民傳統長箭（箭頭為尖銳鐵釘），驚動到高鐵董事長親自下令，由列車長、副站長、保全員等，還請來鐵路警察，多人請他下車，事後他反告上述4人妨害自由及公然侮怒等罪，檢察官調查發現高鐵旅客運送契約就規定不得攜帶危險物品，而請林男下車過程也未見有身體接觸或強制行為，4人均不起訴處分。

中檢不起訴書指出，高雄市林男去年12月6日搭乘高鐵列車，從高雄站上車準備到北部，但高鐵保全員巡視車廂之際，在他座位前方網狀置物架，發現長條尖銳之物（以月曆紙包裝），經詢問林男本人告知是原住民傳統的箭，保全員認為有安全疑慮回報列車長，又回報到董事長江耀宗，由董事長親下指示，要求曾姓列車長、李姓副站長依規定處理。

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又請來鐵路警察，一起請林男在台中站下車，可是回家後林男認為他被當眾請下車很沒面子，受到侮辱，提告董事長江耀宗等4人妨害自由及公然侮辱。

檢察官調查發現，旅客搭乘公眾運輸工具不得將危險物品攜入車內，高鐵旅客運送契約第34、37條規定，除請旅客在最近停靠站下車，並得處違約金。

曾姓列車長等供稱，保全員回報有乘客疑似攜帶危險物品，他詢問林嫌請他拿出箭讓在場的副站長、鐵路警察等人查看，可看出確實是尖銳金屬，他請林嫌下車，他沒有意見就跟著下車，並沒有使用強制力。

檢察官認為，該原住民傳統箭，箭頭部位為尖銳金屬物，屬危險物品無誤，以一般民眾都會認為有安全疑慮，被告等人按規定請他下車，並無強制行為。監視器內容觀察整個過程，被告等人並沒有使用強制力或強暴、脅迫手段，或致告訴人人格受損、貶抑情節，被告罪嫌不足。

原住民傳統箭。（記者楊政郡翻攝）

原住民傳統箭、箭頭是尖銳金屬鐵釘。（記者楊政郡翻攝）

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