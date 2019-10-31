7旬老婦中詐騙圈套 跋涉他鄉銀行領

員警見老婦神色慌張，上前關心，戳破詐騙集團伎倆，並化解老婦內心擔憂，保住積蓄。（記者彭健禮翻攝）

2019-10-31 10:23:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉年過七旬的陳姓老婦，中了詐騙集團圈套，先前往大湖農會欲提領11萬元，農會察覺有異勸說老婦不要領，但老婦虛與委蛇，轉往公館鄉的銀行提領，遇上巡邏員警，員警見老婦神色慌張，上前關心，戳破詐騙集團伎倆，並化解老婦內心擔憂，保住積蓄。

苗栗警分局表示，家住大湖鄉的陳姓老婦於昨天上午接獲詐騙集團來電稱是地檢署檢察官，因老婦的帳戶涉嫌洗錢，已遭金管會監管，要求老婦速將戶頭內現金提領出來讓檢察官監管，不然就等著面臨牢獄之災。

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陳姓老婦第一時間聽聞即將遭司法追訴，慌張不知所措，先前往大湖農會欲提領11萬元，因農會信用部人員見陳婦突然間要領這麼多錢，感覺有異，懷疑老婦被詐騙，勸說老婦不要領。老婦也因心虛緊張，敷衍後離去，轉往公館鄉的銀行提領。

無巧不巧，公館分駐所警員彭詠亭昨天上午10點40分執行金融機構守望勤務時，發現在銀行內填寫提款單的陳姓老婦神色慌張，上前關心；老婦見警方上前，稱筆款項是要用來買車的。

但員警覺得老婦神情緊張且說詞有異，進一步關心追問，得知老婦中了詐騙集團圈套，經細心解釋說明，老婦這才理解恍然大悟，並感謝警方及時阻止，讓她保住辛苦工作的積蓄。

苗栗警察分局長賴銘助表示，民眾若遇不明電話，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，可撥打「165」防詐騙查詢，或110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

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