獨家》直播主之亂延燒！警掃黑剷惡 逮太陽會2分會長

連千毅引發的直播主之亂，刑事局南打和高市刑大今晚再度掃黑，拘提太陽會苗栗分會謝姓前會長與高雄分會長等人到案。（資料照）

2019-10-30 23:40:41

首次上稿 23:14

更新時間 23:40

〔記者黃建華／高雄報導〕「直播主之亂」引發高雄砸車、開槍等衝突，導火線直播主連千毅雖已收押一段時間，但刑事局南打和高雄市刑大今晚持續剷除連千毅幕後的太陽會大老，目前已知，綽號「全哥」的太陽會苗栗分會謝姓前會長與綽號「阿達」的心腹，以及太陽會高雄分會會長「明德」，都遭警方拘提到案，以涉嫌槍砲、組織犯罪等罪嫌帶回高雄偵辦。

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據了解，專案小組今天在北部和高雄的搜索掃蕩太陽會苗栗分會、高雄分會掃黑行動，雖未起獲槍械，但起獲不少太陽會的徽章，其中，綽號「全哥」的太陽會苗栗分會謝姓前會長，因與連千毅私交甚篤，外傳連被拔擢為苗栗分會副會長就是他提攜。

警方懷疑今年9月間，高雄「大仁哥」的「英雄寵物之家」遭槍擊當天，謝人也在高雄，不排除他也可能涉案，才將他和外號「阿達」的小弟一起蒐證拘提，另外，太陽會高雄分會會長「明德」，在直播主之亂發生前，另案獲交保，但連千毅與「大仁哥」喝和解酒當天也在場，因此一併被蒐報拘提。

據了解，刑事局南打、高市刑大及保一維安特勤總隊30日晚間兵分兩路，一路在苗栗市為公路的火鍋店，當時謝男與阿達正開2桌，與10多人吃火鍋餐敘，見大批警力壓陣，毫無抵抗被捕，警方隨即搜索身上、2輛轎車，發現大量太陽會徽章，還有1支伸縮警棍，但沒有槍彈或刀械等違禁品。

另外，高市刑大則至高雄市新興區七賢路某大樓，拘捕高雄分會的會長明德，全案將在明天進行偵訊。

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