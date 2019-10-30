為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》直播主之亂延燒！警掃黑剷惡 逮太陽會2分會長

連千毅引發的直播主之亂，刑事局南打和高市刑大今晚再度掃黑，拘提太陽會苗栗分會謝姓前會長與高雄分會長等人到案。（資料照）

連千毅引發的直播主之亂，刑事局南打和高市刑大今晚再度掃黑，拘提太陽會苗栗分會謝姓前會長與高雄分會長等人到案。（資料照）

2019-10-30 23:40:41

首次上稿 23:14
更新時間 23:40

〔記者黃建華／高雄報導〕「直播主之亂」引發高雄砸車、開槍等衝突，導火線直播主連千毅雖已收押一段時間，但刑事局南打和高雄市刑大今晚持續剷除連千毅幕後的太陽會大老，目前已知，綽號「全哥」的太陽會苗栗分會謝姓前會長與綽號「阿達」的心腹，以及太陽會高雄分會會長「明德」，都遭警方拘提到案，以涉嫌槍砲、組織犯罪等罪嫌帶回高雄偵辦。

據了解，專案小組今天在北部和高雄的搜索掃蕩太陽會苗栗分會、高雄分會掃黑行動，雖未起獲槍械，但起獲不少太陽會的徽章，其中，綽號「全哥」的太陽會苗栗分會謝姓前會長，因與連千毅私交甚篤，外傳連被拔擢為苗栗分會副會長就是他提攜。

警方懷疑今年9月間，高雄「大仁哥」的「英雄寵物之家」遭槍擊當天，謝人也在高雄，不排除他也可能涉案，才將他和外號「阿達」的小弟一起蒐證拘提，另外，太陽會高雄分會會長「明德」，在直播主之亂發生前，另案獲交保，但連千毅與「大仁哥」喝和解酒當天也在場，因此一併被蒐報拘提。

據了解，刑事局南打、高市刑大及保一維安特勤總隊30日晚間兵分兩路，一路在苗栗市為公路的火鍋店，當時謝男與阿達正開2桌，與10多人吃火鍋餐敘，見大批警力壓陣，毫無抵抗被捕，警方隨即搜索身上、2輛轎車，發現大量太陽會徽章，還有1支伸縮警棍，但沒有槍彈或刀械等違禁品。

另外，高市刑大則至高雄市新興區七賢路某大樓，拘捕高雄分會的會長明德，全案將在明天進行偵訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連千毅「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全 被拘提

連千毅「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全 被拘提
獨家》辣模拒連千毅包養 子涵竟是劉喬安賣淫花名冊主角

獨家》辣模拒連千毅包養 子涵竟是劉喬安賣淫花名冊主角
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
大掃黑！挺連千毅的天龍堂主等7人拘提到案

大掃黑！挺連千毅的天龍堂主等7人拘提到案
直播主之亂後淨化治安 高市警方一連三天肅槍緝毒！

直播主之亂後淨化治安 高市警方一連三天肅槍緝毒！
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
直播主之亂幕後！高雄組「后羿聯盟」瞄準太陽會

直播主之亂幕後！高雄組「后羿聯盟」瞄準太陽會

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播