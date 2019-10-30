佯買靈骨塔詐50名老翁逾億主嫌無保請回 基檢不服提抗告

基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，以有逃亡之虞向法院聲押許姓主嫌，但法官裁定請回。（記者林嘉東翻攝許姓主嫌臉書）

2019-10-30 22:46:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕竹聯幫許姓組長為首的靈骨塔詐騙集團，被控詐騙50多名、7旬老翁逾台幣1億元 ，經檢警訊問後，基隆地檢署認定有詐欺取財等罪嫌，以有反覆實施之虞，聲押許等3人，基隆地院裁定無保請回。基隆地院晚間發布新聞強調，由於本件仍有共犯在逃，檢方將在收到法院裁定後提起抗告。

基隆地檢署晚間發布新聞指出，主任檢察官陳彥章，今年5月間接獲一名80多歲老翁按鈴申告，遭許姓等詐騙集團以代銷靈骨塔塔位為由詐騙走30萬元。

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檢警調查，竹聯幫許姓組長等人經營販售靈骨塔事業公司，先取得持有塔位的被害人個資及電話，自107 年間4月間起，夥同陳姓、吳姓等集團成員，佯稱有投資人將以高價大量購買被害人持有的塔位，取得被害人信任後，再以各種話術要求被害人先繳納款項始能取得出售款項。

檢方說，許等人若發現被害人資金不足，再安排被害人抵押借款，使被害人陸續投入畢生積蓄，致損失慘重。

陳彥章昨指揮基隆市警察局刑警大隊前往許姓犯嫌等涉案人員位於台北市、基隆市及新北市等辦公處所及住處共計30餘處執行搜索。

陳指揮辦案人員查扣許等人所有的保時捷休旅車Cayenne、Macan S與Lexus 等5部車輛、房地1筆及相關證物，並聲請羈押許姓、陳姓與吳姓犯嫌3人，其餘13人分別請回或以2到5萬元金額交保。

基隆地院下午3時許裁定許等3人均無保請回；由於本件仍有共犯在逃，檢方將收到法院裁定後，提起抗告。

基隆地檢署呼籲，由於有50多名、七旬老翁遭詐騙台幣一億餘元，檢方將持續清查被害人數及資金流同時也呼籲民眾，各種投資都有風險，應慎選投資標的，多方詢問與查詢，勿將資金任意交與年籍不詳之人，以免受騙上當。

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基隆地檢署偵破靈骨塔詐騙案查出，許姓主嫌行騙後，以父親之名購買市價超過300多萬的保時捷休旅車Macan S 。（記者林嘉東攝）

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