10/30 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中市

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-10-30 22:08:00

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第108000260期今彩539，頭獎共1注中獎，可得800萬元，由台中市大雅區二和里學府路138號1樓的「家福彩券行」開出；第108000260期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000260期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、09、14、15、16、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共239注中獎，每注可得500元；肆獎共2760注中獎，每注可得100元。

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第108000260期今彩539中獎號碼為「01、07、10、25、26」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共7639注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6894注中獎，每注可得50元。

第108000260期39樂合彩中獎號碼為「01、07、10、25、26」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8767注中獎，每注可得1125元。

第108000260期3星彩中獎號碼為「448」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000260期4星彩中獎號碼為「0254」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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