泰國房市吸金案 北聯幫主王際平收押禁見

北聯幫主王際平（中）收押禁見。（資料照）

2019-10-30 17:05:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦泰國房市吸金案，查出前台東市長陳建閣創立的瑞傑國際地產公司，經營投資泰國不動產，涉嫌以保證獲利為號召，利用正妹業務拉業績，吸金逾4億元；檢方漏夜複訊後，今晨向法院聲押北聯幫幫主「平哥」王際平，台北地院下午開庭後，裁定王際平羈押禁見。

檢調昨天傳喚陳建閣、王際平、專演鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉，擔任該集團顧問）等7名被告。

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檢方今凌晨至清晨複訊後，聲押王際平，並陸續諭令陳建闊50萬元交保，成潤30萬元、正妹女業務李怡君20萬元、董監事侯逸芸、楊燕婷、吳竑霈各10萬元交保。

檢調獲報，瑞傑國際地產團隊從2016年開始，在泰國的「春武里府」，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，處於東部經濟走廊樞紐中心，是在地與國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投資報酬率為200％。

該集團畫此大餅，吸引不少投資客投入資金，然而，該建案動工興建後不久就停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告，檢調初估吸金逾4億元，受害的投資者逾200人。

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