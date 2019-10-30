為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

旅拍迷姦少女 「色影師」竟散布裸照反譏：有腦洞

下藥性侵少女遭判刑，新北地檢署再依違反兒少性交易防制條例及加重誹謗罪嫌將這名惡攝影起訴。（示意圖）

下藥性侵少女遭判刑，新北地檢署再依違反兒少性交易防制條例及加重誹謗罪嫌將這名惡攝影起訴。（示意圖）

2019-10-30 18:28:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓業餘攝影師參加Cosplay外拍活動，認識了一名14歲少女，以3000元報酬，邀少女到摩鐵旅拍，卻在柳橙汁中下藥，迷昏少女性侵得逞，事後還將照片上傳有221名成員的LINE群組，還稱少女友雙重人格且曾遭其他攝影師強姦。涉嫌性侵部分，一審判陳男徒刑8年6月，而新北地檢署今再依違反兒少性交易防制條例及加重誹謗罪嫌將這名惡攝影師起訴。

判決指出，2016年12月2日，陳男在台北市花博公園的Cosplay外拍活動認識少女，5天後就透過臉書私訊，邀約少女到摩鐵拍攝不露點大尺度旅拍，同月16日上午11點，陳男載少女至新北市中和區汽車旅館，陳男要求少女著內褲、胸部僅有胸貼，裸身讓他在床上及浴室拍照，還要少女喝下摻有安眠藥的柳橙汁，少女飲用後陷入昏睡，陳男見藥效發作，對少女說：「我愛妳，嫁給我好嗎？」少女回稱：「不要，我不愛你」，但卻無力反抗，被硬上得逞。

事後陳男還惡劣地將其中4張照片，上傳到有221名成員的「大尺度外拍團」LINE群組，發文說用按摩油幫少女按摩，「我強押著她發生關係是純強姦，這根本是腦洞想推我入坑卻用錯方法變成偽證，此女有雙重性格…以前就被惡劣攝影師強迫發生關係…她有記憶斷片」等語，少女得知後怒而提告。

陳男被控性侵部分，先前已遭檢方起訴，一審法官審理後痛批陳男飾詞狡辯，且迄今未與被害人達成和解，毫無悔意，判刑8年6月；涉嫌散布猥褻照片及加重誹謗罪部分，檢方依「大尺度外拍團」LINE群組截圖及少女與陳男臉書私訊，認定陳男犯行，將再將他起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
14歲少女Cosplay摩鐵旅拍 慘遭「色」影師下藥迷姦

14歲少女Cosplay摩鐵旅拍 慘遭「色」影師下藥迷姦
基隆鬼父性侵13歲女兒29次還要「跨年炮」 確定要關20年

基隆鬼父性侵13歲女兒29次還要「跨年炮」 確定要關20年
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
妙齡女泥醉驚覺被「騎」 醒來只剩小褲褲

妙齡女泥醉驚覺被「騎」 醒來只剩小褲褲
車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成

車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
涉性侵女按摩師被求刑5年 《銀魂》男星堅稱「對方同意」

涉性侵女按摩師被求刑5年 《銀魂》男星堅稱「對方同意」
軍人誘13歲少女拍猥褻片 還誘到速食店廁所當四腳獸

軍人誘13歲少女拍猥褻片 還誘到速食店廁所當四腳獸

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播