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計程車上掉手機 警員這樣幫乘客反被訴
2019-10-30 17:13:39
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊警分局張姓警員，涉嫌將計程車司機的手機號碼洩漏給周姓乘客，挨告瀆職，張員坦承犯行，原獲檢方獲起訴處分，條件是得上繳國庫2萬元，檢方依職權送交高檢署再議，高檢署發回要求續查，新北地檢署今改依洩密罪起訴張員，並向法院聲請簡易判決處刑。
起訴指出，今年2月17日下午1時許，周姓乘客到警局報案，表示手機掉在計程車上，張員使用電腦進入「計程車駕駛人管理系統」查詢，查出邱姓計程車駕駛姓名與電話，而周男則坐在旁觀看螢幕，不但抄下司機電話，還在張員面前打電話給邱男，邱男接到電話後一頭霧水，要求周男將手機拿給張員接聽，不滿質問：「那個時間我沒載過那名客人，你怎麼可以把我電話給對方？」提告張員瀆職。
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檢方勘驗警局監視器畫面，發現張員用電腦查詢邱男資料時，周男在旁觀看螢幕，張員不但未阻止或鎖定電腦螢幕，還讓周男當場打電話給邱男，認定張員有過失洩密之嫌，將他起訴。