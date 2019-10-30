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單車尋母！12歲男童想媽媽溜出社福機構 同學相挺一起跑
2019-10-30 15:45:44
〔記者吳俊鋒／台南報導〕被社福機構安置的12歲男童「小明」（化名），因為想念媽媽，半夜破窗逃離，騎單車尋母，他的同學「小華」（化名）相挺，跟著跑出來，2人清晨在大橋上徘徊，民眾發現報案，台南善化警分局溪美派出所員警隨即趕往，將他們平安帶回，虛驚一場。
溪美派出所清晨獲報，善化區麻善大橋上，2名分別騎著腳踏車的孩童疑似走失，員警吳文義趕到現場沿途搜尋，最後在台19甲線與溪美路口將人找到。
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警方將人帶回派出所，並詢問為何迷路，2名男童因緊張，都無法描述經過；吳文義先進行安撫，等他們情緒舒緩後，鍥而不捨的追查，終於知道原委。
原來小明是因為想找住在關廟的媽媽，才從社福機構逃跑，交情甚篤的小華也陪伴出門，趁人員都在睡覺時，相約破窗騎腳踏車前往。
家屬與該機構老師接獲通知後，都趕來派出所瞭解狀況，並將孩子平安帶回，機構也強調會加強孩童的心理輔導與關懷，避免類似情形再發生。