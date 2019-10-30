賴男毒駕撞死興大學生 檢方訊後發監執行

賴嘉韡開車撞死黃姓男大生逃逸，經警方策動昨晚主動到霧峰分局投案。（記者陳建志攝）

2019-10-30 16:01:04

〔記者楊政郡／台中報導〕本月29日涉嫌駕駛賓士車毒駕撞死興大生的賴嘉韡，當晚8時投案後坦承肇逃，及當時有吸K，今檢察官複訊他坦承犯行，而他原本就被台中地檢署以販毒罪，被判1年10月徒刑未到案而通緝，且另涉及擄人勒贖案也在法院審理中，檢方在問訊後直接發監執行。

據了解，賴嫌案發後一時緊張肇逃，躲在朋友家中，經警方及友人勸說下，晚間8時許主動向霧峰分局投案，坦承他與友人到KTV慶生時有拉K，但沒有喝酒，他開車在鄭姓車主回家後把車子開走，半途撞上男大生，一時緊張不敢面對才躲起來。

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據了解，去年元月賴嘉韡（21歲）應蔡姓友人邀約，說有賺錢機會，竟是一起綁走「要命小方」之子常男（從母姓），負責押人、打人、監控人質，由涂姓主嫌向常男家人勒贖500萬元未遂，強逼簽下500本票，因常男被羈押14小時後，自行脫逃報警，中檢依擄人勒贖罪嫌起訴賴等7人。目前本案在台中地院審理中。

另去年4月賴嘉韡不但自己拉K，也在網路上向網友發送販賣K他命的廣告，警方接話線報埋伏逮人，此案今年3月間判處1年10月定讞，他一直沒有報到執行，棄保潛逃，中檢執行處發佈通緝。

今天上午賴嫌被押解到中檢後，經檢察官訊問後，先行發監執行，並對他涉及毒駕、肇逃部分，另行偵辦。

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