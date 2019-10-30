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無照卻做醫美手術 前慶生醫院董娘之女判刑

台北地院今依違反醫師法、偽造文書等罪，將劉恬嘉判刑1年，沒收26萬餘元不法所得。（示意圖）

台北地院今依違反醫師法、偽造文書等罪，將劉恬嘉判刑1年，沒收26萬餘元不法所得。（示意圖）

2019-10-30 16:27:56

〔記者張文川／台北報導〕台北市「比妳美」醫美診所，前年與周姓網拍女模發生醫療糾紛而挨告，檢警查出，診所實際負責人劉恬嘉（前慶生醫院董事長劉桂花的女兒），沒有醫師執照卻親自下海動刀，涉違反醫師法，台北地檢署今年4月起訴劉恬嘉等3人；台北地院今依違反醫師法、偽造文書等罪，將劉恬嘉判刑1年，沒收26萬餘元不法所得。

另2名被告，「比你美」診所副院長、28歲藝人古貿瑜判刑4月，可易科罰金，緩刑2年；主治醫師顏乾輝判刑6月，可易科罰金，並併科罰金50萬元。可上訴。

古貿瑜曾演出國軍戲劇「最好的選擇」，去年剛加入民視旗下的鳳凰藝能，去年5月還到新北市林口進修戲劇課程，是新生代新銳男演員，卻因投資醫美診所掛名副院長而捲入此件密醫案。他日前開庭時表示，他此案被起訴後，演藝事業幾告全面中斷。

提告的網拍女模，也曾是「比妳美」的員工，對診所內部運作知之甚詳，她經由古貿瑜的介紹進入診所上班，前年她為了想瘦大腿及臀部，又不希望由男醫師操刀，便由古貿瑜協調由劉恬嘉負責動手術；不料，手術過後發生身體不適，她憤而控告古、劉業務過失傷害。

北檢指揮台北市刑大調查，「比妳美」診所的前身是「傳醫診所」，登記負責人、慶生醫院前院長陳良善已高齡90多歲，他在2014年交棒給慶生醫院前董事長劉桂花的女兒劉恬嘉接手，並改名為「比你美」；劉恬嘉雖讀過醫學系，但沒有醫師執照，遂向陳良善借牌經營，檢方查出她不法執行醫療行為包括打美容針、抽脂等手術10餘次。

古貿瑜則和2名友人投資「比你美」，他掛名副院長，平時負責公關行銷，另2人管帳與診療，檢警認定古對於劉女無照執刀一事知情，一併列為密醫案被告。陳良善雖也挨告，但檢方認定他未參與手術、也不知情，處分不起訴。

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