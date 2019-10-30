中獎率特別高露餡！假店家變造發票3年詐國庫1600萬

彰化檢方查獲國內首宗不實「二聯式發票」詐領發票獎金。（彰化地檢署提供）

2019-10-30 14:49:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕財政部中區國稅局比對上期統一發票發現，有某公司開立統一發票中獎率特別高，認為可疑，通報彰化地檢署偵辦，發現該公司虛設7家水資源站，卻沒加水機，而是等每期統一發票開獎後，再利用空白二聯式發票，開立小額金額兌獎，3年來共詐得近1千6百萬元。

檢方獲報指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦，昨（29）日由主任檢察官吳宇軒率員上百人前往搜索、當場查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物，共傳訊12名嫌犯到案，其中主嫌盧男（33歲）聲押獲准，曾男（34歲）10萬元交保。彰化檢方表示，該案是國內首宗查獲「二聯式發票」詐領發票獎金案例。

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彰化地檢署指出，該不法集團以虛設公司名義大量購買空白統一發票，待每期統一發票中獎號碼公告後，篩選出中獎空白統一發票號碼，再登打未實際交易內容的小額統一發票，做成中獎發票後，交由集團成員分散至超商等店家兌換，自2016年11月間起，至今兌領發票已達59203張，兌獎金額分別為200元至20萬元不等，總計金額高達15965800元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，該不法集團今年7～8月向國稅局購入170萬張空白發票，花費約24萬4800元，加上加水站5%營業稅約1萬元，7家7萬，每期成本大約31萬元，就中了220萬元獎金，可謂獲利驚人，今年9～10月又買進200萬張空白發票，所幸及時查獲，否則將嚴重侵蝕國庫，也破壞兌獎公平性。

葉建成說，該集團犯罪手法較為罕見，是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例，偵查後認為該集團成員違反「組織犯罪條例」、「商業會計法」及刑法「加重詐欺」等罪嫌，其中主嫌曾男、盧男2人有湮滅變造證據及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法官諭知盧男裁押，曾男交保10萬元；楊、吳、魏等3嫌交保10萬元，另有7嫌犯交保2萬元。

檢方查獲數數百箱空白發票。（彰化地檢署提供）

檢方查獲空白發票、票打印機、儲值悠遊卡等證物（彰化地檢署提供）

詐領集團成員將空白發票裝在層架，拉出中獎號碼，再開立不實金額兌獎。（彰化地檢署提供）

該集團大量購買空白發票，3年詐領近1600萬元（彰化地檢署提供）

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