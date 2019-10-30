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首頁　>　社會

只因出KTV對到眼 酒客互毆掛彩

永和區錢櫃日前傳出酒客鬥毆。（記者陳薏云攝）

永和區錢櫃日前傳出酒客鬥毆。（記者陳薏云攝）

2019-10-30 16:03:33

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名30歲連姓男子，日前凌晨與朋友前往永和區錢櫃KTV歡唱後，因酒後情緒激動，連姓男子與友人等4人在門口等候時，突與另一方錢姓男子等6人互看不順眼，遂演變成肢體衝突，10人就直接在門口推擠、打鬥；警方獲報到場處理，雙方表示不提告，全案訊後依社會秩序維護法裁罰。

據了解，連姓男子與友人共4人周末前往永和區錢櫃KTV聚會，28日凌晨5時許結束歡唱後，連男等人在門口聊天等候時與，一旁的30歲錢姓男子等人對上，因雙方飲酒後情緒都較為起伏不定，雙方就突然互相叫囂、而後大打出手，10人就直接在錢櫃門口拉扯、推擠、上演一場大亂鬥。

警方獲報到場處理，雙方仍打成一團，警方上前將雙方拉開，才得知兩方彼此並不熟識，僅因酒後互看不順眼、才發生衝突，拉扯過程中連男臉部受傷，錢男頭部則有擦傷，但雙方都表示不提出傷害告訴，全案訊後依社會秩序維護法裁罰。

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