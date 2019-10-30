見小姨子餵奶起歪念 被咬舌頭還硬上判3年2月

新北地院審理後依強制性交罪，判阿強（化名）3年2個月徒刑，可上訴。（示意圖）

2019-10-30 14:28:32

〔記者王定傳／新北報導〕去年8月間，男子阿強（化名）見小姨子在客廳中餵小孩喝奶，竟起色慾強吻小姨子，被害者嚇傻，邊發抖邊哭泣，還咬了阿強舌頭予以拒絕，阿強仍不罷手，強行撫摸她胸部並指侵得逞，新北地院審理後依強制性交罪，判他3年2個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年8月25日下午2時許，當時被害者正在客廳中，以瓶餵方式餵小孩喝奶，阿強見狀竟動歪腦筋，竟強行大力吸被害者上唇再舌吻。

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被害者嚇傻邊發抖邊哭泣，還咬了阿強舌頭予以拒絕，不料，阿強仍不罷手，強行撫摸胸部並指侵得逞；被害者不堪受辱氣憤提告，阿強審理時終於坦承犯行。

合議庭斥責他身為姊夫，未能嚴守分際，竟為滿足一己私慾，不知尊重被害者性自主意願，強行指侵，造成被害者心理創傷，應予非難；合議庭並審酌，阿強雖有意洽談和解，但因被害者無意願而未能和解等因素，最後判刑3年2月。

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