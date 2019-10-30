亮刀搶超商12萬還嗆店員「看啥！」無業男2天就落網

警方將吳姓搶嫌移送法辦。（記者王俊忠翻攝）

2019-10-30 14:29:32

〔記者王俊忠／台南報導〕10月27日深夜11點許，1名戴安全帽、身材約175公分的瘦高男子持菜刀進入台南市南區某舊部落的超商，瘦高男亮刀脅迫女店員交出收銀檯款項，共得款約12萬餘元，離去時遇另名男店員還嗆說「看啥！」犯案過程僅約30秒。警方連日追查，昨晚在永康區大武街逮到吳姓搶嫌送辦。

台南南區這處民風淳樸的舊部落超商驚傳歹徒持菜刀闖入強盜財物，震驚地方居民與警方。轄區六分局警方調查，搶嫌身材瘦高、頭戴淺色全罩式安全帽、著深色外套並戴手套，進入超商後即亮出菜刀脅迫女店員、喝令交出收銀檯內所有現金，得款約12萬餘元。

請繼續往下閱讀...

搶嫌離去時撞見另名男店員還嗆聲說「看啥！」，行徑十分囂張，整個犯案過程僅花30秒、幸無人員傷亡，歹徒得手後隨即徒步逃逸消失在暗巷內。

市警局長周幼偉獲悉此案後十分重視，六分局即組專案小組積極偵辦，因為受害超商地處舊部落、巷弄彎曲複雜，加上案發時光線昏暗、難以清楚辨別方位，增加偵辦難度，且歹徒刻意以徒步方式從暗巷逃逸，行進過程中甚至在巷弄內往返停頓、更換衣服欲混淆調查方向。

專案人員擴大調查範圍、進行地毯式查訪，對案情抽絲剝繭後終於鎖定1名可疑男子涉嫌重大，追查確認搶嫌是32歲的無業吳姓男子。

警方在偵辦過程發現吳嫌曾搭乘計程車前往醫院周邊，趕往醫院附近訪查，發現吳嫌在醫院旁的超商內徘徊，經暸解吳嫌是因酒癮發作而就診，所搶得12萬元也在短短不到兩天內飲酒玩樂花費殆盡。

昨晚，警方到永康區大武街一帶逮到吳嫌，訊時吳嫌坦承搶錢犯行、供稱他是因為缺錢花用才會鋌而走險，警方在吳嫌騎用的機車內起獲犯案時所穿衣物，訊後依刑法強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警六分局長陳建民也警告投機分子切勿以身試法、挑戰警方維護地方治安的決心與毅力，遇有不法事件，一定查辦到底，民眾若於日常發現可疑人事物請立即通報警方查辦，警民合力打造安居樂業的生活環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法