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首頁　>　社會

「3寶」持玩具槍扮警 「緝毒卻要錢」演技差被識破

法院審理時，3人坦承犯行，依結夥侵入住宅強盜未遂罪，分別判處5年、4年徒刑。（示意圖）

法院審理時，3人坦承犯行，依結夥侵入住宅強盜未遂罪，分別判處5年、4年徒刑。（示意圖）

2019-10-30 14:14:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子林意淳、林震與潘明輝，2016年假冒警察，以搜查毒品為由，持玩具槍把張姓男子載到彰化縣警局員林分局前，由林意淳進入分局「呼叫警力支援」，實際上卻是到分局借廁所，再誆稱「所有的學長都出勤，無法支援」，不料，張男發現3人似乎不是搜查毒品，而是頻頻詢問「你身上有多少錢」，識破3人不專業的演技，還用身上零錢丟擲3人，3人見戲碼演不下去，只好把張男丟到百果山，法院審理時，3人坦承犯行，依結夥侵入住宅強盜未遂罪，分別判處5年、4年徒刑。

判決書指出，林意淳（39歲）服刑時認識獄友林震（46歲），林震找來朋友潘明輝（66歲），3人於2016年12月28日先買玩具槍1把與口罩，趁張男載著女友返家之際，持玩具槍進入屋內喝令張男「不要動，我們是警察」，又拿一張紙在張男面前虛晃一下說：「這是我們請出來的搜索票」，將張男押出房屋，用車載到員林警分局。

驅車過程中，張男堅稱沒有毒品，3人改為逼問「你身上有多少錢？就都拿出來」，3人故意把車停在員林警分局大門前，由林意淳假裝進入分局「呼叫警力支援」，實際上卻是借廁所，再返回車內誆稱，「所有的學長（警察）都出勤，無法支援」。

張男見3人目標似乎不是查緝毒品，而是一再要他把錢拿出來，心中起疑質問「你們究竟要什麼？」林意淳回答「沒有毒品，錢也可以」，張男認定3人假冒警察，用隨身電擊棒反擊坐在身旁的潘男，又把身上200至300元零錢丟擲3人，潘男則持玩具槍毆打張男，3人見假冒警察被識破，把車開到百果山旁，將張男釋放。

彰化地院一審時，3人都坦承犯行，一審依結夥強盜未遂罪判處林意淳徒刑5年，林震與潘明輝其餘兩人各4年徒刑，林震與潘明輝不服判決，認為沒有搶得半毛錢，一審判刑4年太重，聲明法官援用刑法59條「犯罪之情狀可憫恕」減刑，台中高分院卻認為，持假槍假冒警察進入住宅強盜，豈有值得憫恕之處？不過，二審認為，一審沒有考慮到3人進入民宅內強押張男的犯行，撤銷一審判決，改依結夥侵入住宅強盜未遂罪判刑，但還是判處與一審相同的4年徒刑，可上訴三審。

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