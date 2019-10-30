男子PO文「叫政府去吃屎炸彈總統府」 檢聲請簡判

桃園地檢署因朱姓男子涉嫌妨害秩序案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-10-30 13:15:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市朱姓男子8月18日在臉書「我是中壢人」粉絲專頁轉貼柴油漲價的新聞後，寫下評論：「叫政府去吃屎炸彈總統府，下午5點見。」讓民眾心生恐懼，桃園地檢署今天偵結，已依他涉嫌妨害秩序案件聲請簡易判決處刑。

朱男（27歲）曾因激烈的網路言論，因妨害秩序案件於3月4日被桃園地檢署為緩起訴處分，緩起訴期間為1年，檢方說，他不思悔改，8月18日下午3點多，又用手機上網，在臉書「我是中壢人」粉絲專頁專貼「國內汽油不調整，柴油調漲0.1元」新聞，並寫下評論：「叫政府去吃屎炸彈總統府，下午5點見。」

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檢方認為朱男的網路言論，有加害生命、身體的內容，藉此恫嚇公眾，致生危害於公安，已經涉犯妨害秩序罪嫌。

朱男接受警訊時坦承犯案，但檢方多次傳喚他，卻都未到庭，檢方說，今天偵結，已因他涉嫌妨害秩序案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

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