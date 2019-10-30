汽車維修公司洗壞BMW 判賠車主18萬

汽車維修公司被控洗壞民眾愛車，遭判賠18萬餘元確定。圖為台北地院。（資料照）

2019-10-30 13:03:10

〔記者溫于德／台北報導〕侯男將愛車BMW開到汽車維修公司清洗噴油嘴，但清洗完畢後，引擎嚴重抖動且異常大聲；侯男遂將車送往熟悉的保養廠檢查，發現噴油嘴卡榫斷裂，因而認為維修公司清洗過程具疏失，且維修公司告訴他以推發方式發動汽車，害引擎受損，提告索賠。台北簡易庭判維修公司應賠償侯男18萬元；維修公司不服，雖提起上訴，仍遭台北地院駁回確定。

侯男說，前年1月先將BMW開到保養廠檢修，雖沒有異狀，但他仍覺得開車偶有不順，因此將車開到維修公司清洗噴油嘴，但洗完車、裝回零件後，車子卻無法發動，維修公司告知他採推發方式發動車輛，車子雖發動，引擎卻嚴重抖動且異常大聲。

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侯男後來不敢開BMW上路，請拖車場將車拖回原先熟識的保養廠檢修，發現第第五缸活塞、汽缸蓋有撞擊痕跡，懷疑是異物掉入所致；經他上網發問，並請保養廠再度檢查，確認是噴油嘴卡榫斷裂。

侯男認為，維修公司進行噴油嘴清洗過程有疏失，害噴油嘴卡榫斷裂掉入引擎燃燒室，且維修公司告訴他要以推發方式發動汽車，害引擎受損，索賠30萬元。

維修公司辯稱，BMW第五缸受損應早已存在，且BMW所有零件拆裝過程都沒有獨立公正單位進行錄影或見證，此外，噴油嘴清洗過程中，侯男全程在場，若發生噴油嘴斷裂，侯男為何沒表示有拆裝或施工不當情形。

維修公司也說，BMW汎德公司回覆法院稱，車輛已被拆解，即便技術人員檢測也無法確認零件受損情形，因而無法件鑑定。

簡易庭依據相關證據認定，BMW在維修公司清洗完畢、並以推發方式發動後，才受到損害，因此判維修公司應賠償侯男18萬餘元；台北地院駁回上訴確定。

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