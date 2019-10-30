機車殺手！人孔蓋事故多 新北中和試辦噴塗防滑

中和區試辦新式的人孔蓋，增加人孔蓋的抗滑性。（記者翁聿煌攝）

2019-10-30 12:26:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的機車族在馬路上行駛時，最怕遇到金屬人孔蓋無法防滑，尤其下雨天時一不小心就會「犁田」，新北市中和區公所選在雨季來臨前，開始試辦道路人孔蓋噴塗防滑工法，確保機車行駛安全，中和區工務課長陳亦揚說，工務課會優先針對十字路口轉彎處及機慢車道的人孔蓋先行施工，並且籲請台電、自來水及中華電信等單位比照辦理。

以新北市為例，各行政區每年平均都會有10件的機車騎士因為人孔蓋滑倒的國家賠償案，騎士輕則手腳挫傷、重則造成連鎖事故車毀人亡，每年市政府要付出的賠償金達上千萬元，每個行政區成千上萬的人孔蓋，許多都因為每天汽機車的不斷輾壓，變得愈來愈光滑，無異是機車騎士的馬路噩夢。

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陳亦揚說，近來餐點外送業日漸受到民眾歡迎，日前就有一個外送騎士因為人孔蓋滑倒，除了要求賠償人與機車的損傷，要索取他無法工作的營業損失。

因此中和區公所在區長賴俊達的支持下，引入最新的噴塗防滑工法，在光滑的人孔蓋上噴上耐磨損的止滑層，讓機車在人孔蓋上轉彎或剎車時更能確保安全。

陳亦揚說，整個中和區有上萬個人孔蓋，部分是區公所負責的污水及雨水下水道人孔道，其餘大部分是台電、自來水、中華電信、第四台和寬頻的人孔蓋，區公所已先於十字路口及機慢車道優先進行防滑施工，他也呼籲各施工單位跟進施作，改善機車騎士的道路安全環境。

中和區公所人孔蓋噴塗防滑工法。（記者翁聿煌攝）

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