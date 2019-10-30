為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

機車殺手！人孔蓋事故多 新北中和試辦噴塗防滑

中和區試辦新式的人孔蓋，增加人孔蓋的抗滑性。（記者翁聿煌攝）

中和區試辦新式的人孔蓋，增加人孔蓋的抗滑性。（記者翁聿煌攝）

2019-10-30 12:26:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的機車族在馬路上行駛時，最怕遇到金屬人孔蓋無法防滑，尤其下雨天時一不小心就會「犁田」，新北市中和區公所選在雨季來臨前，開始試辦道路人孔蓋噴塗防滑工法，確保機車行駛安全，中和區工務課長陳亦揚說，工務課會優先針對十字路口轉彎處及機慢車道的人孔蓋先行施工，並且籲請台電、自來水及中華電信等單位比照辦理。

以新北市為例，各行政區每年平均都會有10件的機車騎士因為人孔蓋滑倒的國家賠償案，騎士輕則手腳挫傷、重則造成連鎖事故車毀人亡，每年市政府要付出的賠償金達上千萬元，每個行政區成千上萬的人孔蓋，許多都因為每天汽機車的不斷輾壓，變得愈來愈光滑，無異是機車騎士的馬路噩夢。

陳亦揚說，近來餐點外送業日漸受到民眾歡迎，日前就有一個外送騎士因為人孔蓋滑倒，除了要求賠償人與機車的損傷，要索取他無法工作的營業損失。

因此中和區公所在區長賴俊達的支持下，引入最新的噴塗防滑工法，在光滑的人孔蓋上噴上耐磨損的止滑層，讓機車在人孔蓋上轉彎或剎車時更能確保安全。

陳亦揚說，整個中和區有上萬個人孔蓋，部分是區公所負責的污水及雨水下水道人孔道，其餘大部分是台電、自來水、中華電信、第四台和寬頻的人孔蓋，區公所已先於十字路口及機慢車道優先進行防滑施工，他也呼籲各施工單位跟進施作，改善機車騎士的道路安全環境。

中和區公所人孔蓋噴塗防滑工法。（記者翁聿煌攝）

中和區公所人孔蓋噴塗防滑工法。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄路平破功？400公尺道路有83個補釘與人孔蓋

高雄路平破功？400公尺道路有83個補釘與人孔蓋
機車族最怕的打滑殺手 中市提升孔蓋抗滑效果

機車族最怕的打滑殺手 中市提升孔蓋抗滑效果
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
下雨破功 高市道路坑洞近百

下雨破功 高市道路坑洞近百

放任寵物狗上街害騎士「犁田」傷 飼主不能免責

放任寵物狗上街害騎士「犁田」傷 飼主不能免責
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播