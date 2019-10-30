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首頁　>　社會

高雄知名肉蛋土司店遭砍人砸店 惡鄰判5個月

穿黑衣的葉男把吐司店老闆（藍衣）從店內架到店外毆打。（民眾提供）

穿黑衣的葉男把吐司店老闆（藍衣）從店內架到店外毆打。（民眾提供）

2019-10-30 12:26:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一家知名肉蛋吐司店東柯姓夫妻去年因細故遭鄰居葉男打傷，葉男並持店內麵包刀砍傷柯姓老闆，之後並砸壞該店鐵門、招牌，被害店東夫妻報警指控葉男是要強行插乾股不成才到店裡找麻煩，告對方涉嫌恐嚇、強盜得利未遂、傷害、毀損，但葉男矢口否認要強插乾股，高雄地院一審僅依傷害、毀損等罪，將葉男判刑5月，可易科罰金15萬元。本案可上訴。

檢方認罪證不足 僅起訴傷害、毀損

不過，被害人夫妻對於法院判決頗有微詞，並對當初雄檢僅起訴葉男涉嫌傷害、毀損，另涉犯恐嚇、強盜得利未遂等犯行不起訴，不以為然，因此向媒體投訴。對此，雄檢今天指出，檢方偵查認為，葉男強行入股不成等恐嚇、強盜得利未遂等指控，僅被害人夫妻片面證述，欠缺其他積極事證，檢方因此僅將葉男依傷害、毀損等罪嫌起訴。至於恐嚇、強盜得利未遂部分則不起訴，而被害人不服再議，業經高雄高分檢駁回確定。

判決指出，家住鼓山區的葉姓男子去年8月7日晚間8時48分許，涉嫌毆打鄰居經營肉蛋土司店的楊姓老闆娘頭部及頸部，之後並持店內麵包刀攻擊楊女的老公柯男，致楊女顏面、頸部挫擦傷、雙上肢挫擦傷，柯男則右手第四指、第五指撕裂傷、顏面、頸部、雙手手腕多處挫擦傷；當晚9時59分許，葉男又以桌子、石頭及腳踢砸毀由柯姓夫妻的店家鐵門、玻璃及招牌。警方獲報到場處理，扣得葉男逞凶的麵包刀1把及麵包夾1把，循線查知上情。

據了解，被害的柯姓夫妻向警方指控葉男是因強行插乾股不成，才三番兩次到店裡找麻煩，進而傷人、砸店，警方因此將葉男依恐嚇、強盜得利未遂與傷害、毀損等罪嫌送辦。

不過，葉男雖坦承傷人、毀損犯行，但矢口否認是強行插乾股不成才滋事，檢方偵結，僅將葉男涉犯打傷、砍傷被害人夫妻與砸店犯行起訴。高雄地院據此，近日判葉男應執行有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。本案可上訴。

葉姓男子（黑衣）毆打柯姓老闆的監視器影像。（民眾提供）

葉姓男子（黑衣）毆打柯姓老闆的監視器影像。（民眾提供）

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