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首頁　>　社會

兄妹嬉戲釀意外 2月大女嬰疑遭3歲哥哥抓傷送醫

新北市鶯歌傳出一名張姓女嬰受傷案件，女嬰被抱在阿嬤懷中（右下），父親、哥哥（左）都陪同送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌傳出一名張姓女嬰受傷案件，女嬰被抱在阿嬤懷中（右下），父親、哥哥（左）都陪同送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2019-10-30 12:09:36

〔記者吳仁捷、邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌今天上午傳出一名2個月大張姓女嬰頭部受傷案件，一度傳為虐童案，三峽警分局鳳鳴派出所介入調查，初步發現女嬰意識清醒、檢查後沒內傷，但頭部有抓傷，初步釐清疑是玩耍時遭3歲大的哥哥抓傷，但警方、社政單位仍將進一步釐清。

據了解，這起女童受傷案件發生在今天上午7時37分，警方、消防獲報一名女童頭部撕裂傷，緊急送桃園聖保祿醫院救治，警方到醫院瞭解後發現女童意識清楚，初步斷層掃描無內傷，頭部有抓傷，疑為兄妹嬉戲意外受傷。

據了解，女嬰與38歲父親張男、37歲母親俞女及3歲哥哥一家四口同住；哥哥與妹妹睡一起，張母今上午突聽到女童哭聲，發現女童頭部受傷後即報案送醫；而張男與張妻都沒有家暴及高風通報紀錄，相關單位在診斷檢查後，將女童雙親帶回警局調查了解，且為求謹慎新北市社會局社工也將前往釐清全案是否為家暴或是一般傷害。

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