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欠稅卻做了這些事 名錶商當庭遭管收

台北分署執行官發現，欠稅鐘錶公司陳姓負責人多次提領現金累計達1千萬餘元，且陳的次子還擁有哈雷機車、數比高額美金保單等，認定陳男隱匿財產，昨向法院聲請管收獲准。圖為法務部行政執行署外觀。（資料照）

台北分署執行官發現，欠稅鐘錶公司陳姓負責人多次提領現金累計達1千萬餘元，且陳的次子還擁有哈雷機車、數比高額美金保單等，認定陳男隱匿財產，昨向法院聲請管收獲准。圖為法務部行政執行署外觀。（資料照）

2019-10-30 11:57:18

〔記者溫于德／台北報導〕名錶販售商瑞鑫鐘錶公司欠繳880萬餘元稅款與健保費，陳姓實際負責人雖稱因積欠高額民間債務，才無力清償稅款，但法務部行政執行署台北分署執行官發現，陳男多次提領現金累計達1千萬餘元，其次子還擁有哈雷機車、數比高額美金保單等，因此認定陳男隱匿財產拒繳，昨向台北地院聲請管收獲准。

台北分署今發新聞稿指出，瑞鑫鐘錶2008年8月設立登記開始營業，登記人為陳男的母親，但自該年起陸續欠繳營業稅、營利事業所得稅及健保費等，合計880萬餘元，遭國稅局松山分局等機關陸續移送台北分署。然而，瑞鑫自2014年起停止營業，但陳男長子在同地址設立讀音近似的瑞「興」鐘錶，繼續經營鐘錶、珠寶及飾品；後再將瑞興鐘錶負責人變更為陳男次子。

台北分署承辦執行官調查發現，無論瑞「鑫」或瑞「興」均由陳男實際掌控公司業務、營運及資金，且瑞興名下擁有店面所有權，價值不斐，加上瑞興自2014年起到今年間，僅信用卡請款金額就累計達7千萬餘元，顯見瑞興營運狀況良好。

但未繳款的陳男說，因瑞興及個人、家人生活困難，積欠高額民間債務，才無立清償稅款及健保費。不過執行官認為，陳男多次提領現金，累計金額高達1千萬餘元，陳男次子也擁有哈雷機車、數筆高額躉繳及美金保單，近1年信用卡刷卡金額每月平均達達5、6萬元，用途多為網購、旅遊及百貨公司消費。

台北分署因此認定陳男有隱匿財產情形，昨向法院聲請管收；案經法官訊問後，認定陳男確實有隱匿、處分鉅額公司資產情事，裁定管收，且又因陳男無法提出清償分案，當庭解送台北看守所執行。

台北分署呼籲，民眾對於滯納稅捐、費用或罰鍰等，應依規定繳納，同時勿以人頭作為脫免責任的手段，若經查獲利用人頭，並有處分或隱匿財產等事由，分署必將強力執行，聲請管收，以落實公權力，確保國家債權。

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