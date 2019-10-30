鎖定「勁戰」！ 中部又有偷機車賣零件 PO網還稱非賊贓

檢警查獲外埔區呂嫌機車解體工廠。（記者楊政郡攝）

2019-10-30 11:35:05

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署發現中部偷機車解體賣零件歪風再起！幾所大學學生先後失竊，且都是YAMAHA三葉機車「勁戰」，中檢先後接獲清水、大甲來報指揮，還有豐原等分局陸續傳出學生機車被竊，組成專案小組，29日在外埔查獲呂男的「解體工廠」，現場至少取出14台已解體或半解體機車，被害學生遍及靜宜、東海、逢甲、朝陽、苗栗聯合等大學，還有法務部一名調查員的機車也被該集團偷走，全案依竊盜罪聲請羈押呂男4人獲准，正擴大清查中。

據了解，中部地區偷機車的歪風已經平息數年，最近又悄悄死灰復燃，近一兩個月來中部幾所大學，陸續傳出2人一組或3人一組，一次偷走2部或3部機車，受害學生來報案，發現幾乎都是YAMAHA三葉機車「勁戰」，而28日清水分局員警到中檢來報指揮及聲請搜索票，兩個小時後大甲分局也來報指揮聲請搜索票，竟然對象重複、雷同。

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主任檢察官張文傑發現可能是有計畫、組織型態的偷竊犯罪，由陳振義、張富鈞兩位檢察官負責，擴大追查，29日專案小組認為時機成熟，兵分多路，出動數十名員警，指揮清水、大甲、豐原等分局，逮捕呂男等4人，並在外埔呂男住處查獲「解體工廠」，取出至少14台已解體或半解體機車。

據專案小組指出，呂嫌等人還大膽上網販售機車零件，臉書社團「勁戰系不私買賣交流中心」，臉書上有網友質疑他的零件是賊贓，呂嫌還反嗆網友強調他的零件絕不是偷來的，真是諷刺。

為何偏好「勁戰」，呂嫌供稱他們先找沒有鎖上龍頭鎖的「勁戰」，而「勁戰」最好下手，手伸進龍頭就能拉下電門線，一接就能發動，得手快，且「勁戰」是年輕人喜愛的廠牌，也是改車的熱門車種，上網必較好賣。

機車解體工廠內已解體或半解體的機車。（記者楊政郡攝）

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