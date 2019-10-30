為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鎖定「勁戰」！ 中部又有偷機車賣零件 PO網還稱非賊贓

檢警查獲外埔區呂嫌機車解體工廠。（記者楊政郡攝）

檢警查獲外埔區呂嫌機車解體工廠。（記者楊政郡攝）

2019-10-30 11:35:05

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署發現中部偷機車解體賣零件歪風再起！幾所大學學生先後失竊，且都是YAMAHA三葉機車「勁戰」，中檢先後接獲清水、大甲來報指揮，還有豐原等分局陸續傳出學生機車被竊，組成專案小組，29日在外埔查獲呂男的「解體工廠」，現場至少取出14台已解體或半解體機車，被害學生遍及靜宜、東海、逢甲、朝陽、苗栗聯合等大學，還有法務部一名調查員的機車也被該集團偷走，全案依竊盜罪聲請羈押呂男4人獲准，正擴大清查中。

據了解，中部地區偷機車的歪風已經平息數年，最近又悄悄死灰復燃，近一兩個月來中部幾所大學，陸續傳出2人一組或3人一組，一次偷走2部或3部機車，受害學生來報案，發現幾乎都是YAMAHA三葉機車「勁戰」，而28日清水分局員警到中檢來報指揮及聲請搜索票，兩個小時後大甲分局也來報指揮聲請搜索票，竟然對象重複、雷同。

主任檢察官張文傑發現可能是有計畫、組織型態的偷竊犯罪，由陳振義、張富鈞兩位檢察官負責，擴大追查，29日專案小組認為時機成熟，兵分多路，出動數十名員警，指揮清水、大甲、豐原等分局，逮捕呂男等4人，並在外埔呂男住處查獲「解體工廠」，取出至少14台已解體或半解體機車。

據專案小組指出，呂嫌等人還大膽上網販售機車零件，臉書社團「勁戰系不私買賣交流中心」，臉書上有網友質疑他的零件是賊贓，呂嫌還反嗆網友強調他的零件絕不是偷來的，真是諷刺。

為何偏好「勁戰」，呂嫌供稱他們先找沒有鎖上龍頭鎖的「勁戰」，而「勁戰」最好下手，手伸進龍頭就能拉下電門線，一接就能發動，得手快，且「勁戰」是年輕人喜愛的廠牌，也是改車的熱門車種，上網必較好賣。

機車解體工廠內已解體或半解體的機車。（記者楊政郡攝）

機車解體工廠內已解體或半解體的機車。（記者楊政郡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「勁戰」殺手﹗4個月偷38部解體零件網拍銷贓

「勁戰」殺手﹗4個月偷38部解體零件網拍銷贓
菲律賓外勞「賺外快」 偷機車賣同鄉

菲律賓外勞「賺外快」 偷機車賣同鄉
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
男偷機車還推單車 紅衣太醒目躲警藏愛河仍GG了

男偷機車還推單車 紅衣太醒目躲警藏愛河仍GG了
騎拆牌贓車逛街被逮 賊：沒車牌警察抓不到

騎拆牌贓車逛街被逮 賊：沒車牌警察抓不到
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播