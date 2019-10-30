開賓士撞死興大男學生肇逃 嫌犯投案

撞死黃姓男大生的賴姓男子昨晚投案。（記者蘇金鳳攝）

2019-10-30 11:34:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕昨日凌晨發生中興大學黃姓男大生在台中市大里區東明路、永隆路口遭賴姓男子所駕的白色賓士撞傷不治事件，賴男撞傷人後逃逸18小時投案，由於賴男因毒品案遭通緝，警方今天上午將賴男送地檢署，面對媒體詢問為何撞死人還逃逸，是否有拉K？賴男只小聲的說「對不起」。

警方昨天晚上在賴男投案後，隨即對賴男進行酒駕及尿液檢驗，酒駕值零，賴男坦承有拉K，尿液檢驗結果一週才後才知，由於賴男另因毒品案遭通緝，警方今天上午另再以肇事致人於死移送地檢署。

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黃姓中興大學生昨天凌晨2點47分左右騎重機車沿東明路往爽文路直行，而賴男則是開著白色賓士車沿永隆路往東榮路直行。雙方行經東明路、永隆路口時發生碰撞，黃姓大學生男子當場無呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治，而賴男下車查看後，竟未通知警方或搶救傷者，竟看了一下就棄車逃逸。

警方立即通知自小客車鄭姓車主到案說明，鄭姓車主表示車輛係另由賴姓友人開走。警方調經閱監視器及調查分析相關證據，確認賴嫌涉案情節重大，即清查賴嫌周邊可能聯繫交往之友人，除全力動員偵查隊及各所警力查緝，並請賴嫌友人盡速勸賴男到案說明釐清案情。

賴男在昨天凌晨與車主鄭男等一同到KTV聚會，先送鄭男返家後再回KTV，在聚會結束後撞上男大生，致於是否因酒駕還是毒駕還要再查。

賴男於昨天晚上8時20分到霧峰分局偵查隊投案。賴嫌到案時已施予酒測並採集尿液，酒測值為零，而尿液反應一週後才能得知，警方同時查到賴男另犯毒品案確定遭通緝，警方今天上午10點半左右，將賴男移送地檢署。

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