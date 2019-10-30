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跑不贏警察！通緝犯深夜狂奔百米後…被逮了

羅姓通緝犯深夜一見保大警網就拔腿狂奔，可惜跑不贏警方，被壓制逮捕歸案。（記者黃建華翻攝）

羅姓通緝犯深夜一見保大警網就拔腿狂奔，可惜跑不贏警方，被壓制逮捕歸案。（記者黃建華翻攝）

2019-10-30 10:58:05

〔記者黃建華／高雄報導〕羅姓男子因妨害自由案遭到台東地檢署發布通緝，深夜在高雄市區看到保大警網，竟心虛拔腿狂奔，引來警方追逐，但羅男跑不贏保大特勤幹員，逃了百米就遭保大幹員攔下壓制，束手就擒，還被起獲毒品，罪加一條。

保大特勤中隊雷虎18、28警組，深夜執行轄區熱區巡邏，行經三民區建國路與南台路口時，發現一名男子與警方對看一眼後，該男子旋即拔腿狂奔，警方依經驗判斷有異，立即下車追緝，雙方一路追逐至建國、自立路口後，警方攔下壓制該男子，詢問為何一見警方就跑，羅姓男子方坦承自己是通緝犯，被警方逮捕歸案。

據了解，羅男於今年9月17日因妨害自由案被判刑55天，未到案執行而遭台東地檢署發布通緝，但羅逃亡期間不知悔改，還攜帶毒品一併遭警查獲，這下子罪加一條，遇到特勤警組只能乖乖束手就擒了，全案移送檢方偵辦。

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