旅行社導遊與團員爆婚外情挨告，全團遊客都被叫出庭作證…。（情境照）

2019-10-30 06:31:25

〔記者楊政郡／台中報導〕經營旅行社的「小妍」，發現老公與團員「阿嬌」有曖昧關係，提告妨害家庭（偵查中），進一步發現阿嬌參加老公「溫州團」、「長江三峽團」6萬餘萬團費一毛都沒繳，提告請求給付團費，老公跑出來幫阿嬌作證，為阿嬌擔下3萬餘元，法官判決阿嬌還要給付團費2萬7千元給旅行社。

台中簡易庭判決書指出，小妍經營旅行社，老公施男是合格領隊，發現老公與阿嬌透過手機有曖昧對話，施男說「兩人真心相處卻在猜疑著心態，會陷入痛苦深淵，希望妳能信任我，不要懷疑我對妳的心」、阿嬌說「老公早安，是你沒給我安全感，希望之前所說一一兌現」、施男說「老婆早安，我對妳真心真意，並非沒給妳安全感，而我一直強調我不會對不起妳」等曖昧對話。小妍依妨害家庭控告兩人。

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小妍查帳發現，老公2017年5月帶溫州團，團費2萬1900元；2018年5月帶長江三峽團，團費3萬9000元，團員都有阿嬌，卻未見阿嬌繳費紀錄，搞曖昧之外連團費都免了，更加氣憤，通姦罪還未成立前，先請求給付團費。

阿嬌辯稱，溫州團團費已交給施男，長江三峽團她沒參加，只是湊票，到湖北武漢後她就脫隊，沒參加行程，她繳了機票錢1萬餘元。施男作證完全附和阿嬌說法。

小妍把長江三峽團員請來作證，「阿嬌有一起參加旅行團去長江三峽玩 」、「阿嬌的頭髮有染色印象比較深刻，在那邊共同旅遊8日，臉孔有印象不會錯」，另一證人也說「有看到阿嬌一同參與長江三峽的旅行」、「整段時間都有看到，所以有印象」。

法官認為，湊票的乘客並不需保旅平險，且有證人說有看到她一起出遊，阿嬌有參加旅行團應無誤。而阿嬌說她繳了1萬多元，與施男證稱阿嬌繳納長江三峽團機票、保險、共乘車輛費1萬2000元，與事實相符。小妍以另案控告施男背信罪。

法官認為，阿嬌已繳納21900元及12000元團費，已由可代表公司的施男拿走，未繳納還有2萬7000元，判決阿嬌必須支付這筆錢。

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