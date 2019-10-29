台灣也爆「裸照門」 陸戰女兵偷拍同袍裸照傳line吃官司

陸戰隊女兵拍攝同袍裸照，還傳給其他人觀看。（示意圖）

2019-10-30 00:02:16

〔記者黃建華／高雄報導〕美軍2017年爆發陸戰隊員在秘密臉書群組分享女兵裸照醜聞，無獨有偶，台灣海軍陸戰隊99旅也發生女兵全裸照在網路瘋傳案，軍方展開調查，查知是楊姓女兵偷拍同寢室女兵全裸照片，以LINE傳給其他男女同袍觀看，輾轉流傳到網路;法院近日將楊姓女兵依竊錄、散佈他人身體隱私部位等罪，判刑8個月，如易科罰金24萬元。這起陸戰隊女兵被同袍偷拍裸照案才曝光。

今年初，網路瘋傳1名海軍陸戰隊99旅現役女兵在營區寢室內的全裸照片，高雄憲兵隊2月間輾轉獲悉，通知該當事人女兵進行調查，當事人矢口否認自拍PO網，表示是在寢室內遭人偷拍。

請繼續往下閱讀...

軍方認為事態嚴重，查訪受害女兵的多名男女同袍，循線查知和受害女兵同寢室的楊姓女兵涉嫌偷拍並散佈裸照，將她依妨害秘密罪送辦。

判決指出，楊姓女兵與被害女兵住同寢室，2017年9月間某日19、20時許，楊女在營區寢室內，認為被害人在寢室內裸體且動作不雅，竟未經對方同意，無故拍攝被害人裸照；2018年3月間，楊女並將其所竊錄的被害女兵裸照，予人觀看或以LINE通訊軟體傳送照片，散布予鄭姓、蘇姓、王姓等多名男女同袍觀看。

受害女兵的裸照輾轉在網路流傳，軍方今年2月間獲悉並通知當事人女兵進行調查，始查悉上情。

案經受害女兵訴請憲兵指揮部高雄憲兵隊移請高雄地檢署檢察官偵查，將楊女依妨害秘密竊錄、散佈他人身體隱私等罪起訴。高雄地院近日將楊女判刑，這起女兵偷拍女兵裸照的軍紀案才曝光，本案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法