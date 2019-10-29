指館長有「7項前科」 退役上校挨告卻未出庭

網紅「館長」陳之漢今年5月受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台。（擷取自飆捍臉書）

2019-10-29 22:19:49

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今年5月受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台。不過退役陸軍上校李天鐸卻痛批蔡英文「瘋了」，並稱館長有「7項前科」。對此，館長秀出良民證一狀告上法院，士林地檢署今（29日）上午召開民事庭，不過李天鐸本人沒有出現，也沒有委任律師出庭；法官對此表示，若確認李故意不出庭，將依一造辯論判決，屆時恐判李50萬元賠償並要求在臉書上道歉。

對於蔡英文與館長同台錄製莒光園地，李天鐸5月20日在臉書發文指出，館長擁有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，痛批總統與之同台，簡直是「瘋了」，把服役的年輕人當長什麼都不懂的傻瓜。

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對此，館長坦言以前混過黑道，沒有資格幫國軍錄製節目，「各位陸戰隊的弟兄，對不起各位，讓各位長官跟弟兄們蒙羞了」。不過館長強調，他的前科紀錄只有一項，僅有98年普通傷害案1件，且為易科罰金。只要從分局申請刑案紀錄就能清楚知道。5月22日，館長也秀出「警察刑事紀錄證明」，就是俗稱的「良民證」，以玆證明自己「在台灣地區查無犯罪紀錄」。館長痛批李提出的七項前科是不實指控，並向李天鐸提出民、刑事告訴。

綜合媒體報導，士林地院今（29）針對民事部分首度開庭，館長委請律師出庭，而李天鐸既未現身，也沒委任律師到場。對此，館長的律師在庭上請求法官依一造辯論判決；不過法官認為，必須先確認開庭通知書是否合法送到李天鐸手上，若李已收到通知書卻無故不出庭，才能直接判李天鐸賠償50萬元，並在社群網站上道歉。

李天鐸5月20日在臉書發文指出，館長擁有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，痛批總統與之同台，簡直是「瘋了」。（擷取自李天鐸軍事論壇粉專）

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