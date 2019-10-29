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刮刮樂大盜抓到了！2秒偷走100張 嘉義路邊「爽刮」被警發現

鄭姓男子趁店員不注意，竊走一整本刮刮樂。（記者林宜樟翻攝）

鄭姓男子趁店員不注意，竊走一整本刮刮樂。（記者林宜樟翻攝）

2019-10-29 19:48:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕新北市鄭姓男子在全台各處多家彩券行偷走刮刮樂，日前又到嘉義縣民雄鄉一間彩券行，趁店員不注意，2秒就偷走1本共100張刮刮樂，開心在路邊「爽刮」；嘉義縣民雄分局警方巡邏，發覺路邊男子疑為四處偷竊刮刮樂的鄭姓男子，經盤查並核對刮刮樂編號，調閱店家監視器確認，鄭嫌坦承犯下多起刮刮樂竊案，警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。

嘉義縣警察局民雄分局轄內發生多起彩券行刮刮樂竊盜案，分局長施宇峰指示各派出所追查，民雄聯合所菁埔所長鄭一信、警員黃品慈、李柏誌日前在民溪南路發現一名男子戴帽坐在路邊正刮「刮刮樂」，但刮刮樂數量偏多並不尋常，警方前往盤查，發現就是坐火車偷遍全台彩券行的鄭嫌，起獲1本100張刮刮樂贓物。

警方請台灣彩券公司聯繫被竊取的彩券經銷商，經調閱店內監視器，發現鄭嫌趁店內人員忙碌時，伸手竊取櫃台內整本刮刮樂，犯案過程不到2秒；鄭嫌坦承犯行，供稱從今年7月底開始坐火車到各地，向彩券行表示需購買大量刮刮樂，要求提供多樣刮刮樂供選擇，或是以要兌換多張彩券及中獎刮刮樂等手法，用手或物品遮住視線，或趁店員忙碌時竊取刮刮樂後離去。

警方調查，鄭姓男子在民雄鄉、大林鎮竊取3家彩券行共236張刮刮樂，價值約4萬元，也懷疑在雲林縣、嘉義市犯下多起竊案，籲請業者清查，並正擴大偵辦中。

鄭姓男子趁店員不注意，竊走一整本刮刮樂。（記者林宜樟翻攝）

鄭姓男子趁店員不注意，竊走一整本刮刮樂。（記者林宜樟翻攝）

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