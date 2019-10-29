警偷查個資案 網友自稱當事人質疑警串證「為愛犧牲」

網友在PTT八卦版上爆料自己就是被查當事人。（圖擷取自PTT）

2019-10-29 23:57:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正一分局去年爆出警員濫用系統偷查黃女個資，由於黃女拒絕以50萬元和解，警員今（29）日依偽造文書罪遭起訴。自稱當事人的網友在PTT發文透露不願意和解的原因，並指稱此案有互相串證之虞，警員是「為愛犧牲」。

本報今日上午報導 ，前年9月，黃姓正妹被黃姓閨密嗆知道她曾有違反商標法前科，使她驚覺有人洩漏她的個資，向警政署投訴後，全案才爆發。周姓員警辯稱自己前年9月某次巡邏時，瀏覽到黃女的IG，一時好奇才依IG上的姓名及生日，「因公」登入戶役政系統偷查其個資。檢方去年考量員警已認罪，以50萬賠償金與黃女和解作為緩起訴條件，但黃女不願和解，北檢今改依偽造文書罪將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

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自稱是當事人「黃女」的網友傍晚在PTT八卦版發文，首先澄清自己並非新聞說的網紅正妹，也沒有IG，網紅正妹是曾與自己有過節的一名黃姓空服員，「我個人認為發生的事實應該是：IG網紅黃姓正妹教嗦周姓員警偷查個資，周姓員警洩密，與華航空服員互相串證，周姓員警為愛犧牲。」

網友表示，案發當天遭黃姓空服員以商標法前科嗆聲，經調查當天僅該名有周姓員警查詢她的個資。黃女的商標法案件是緩起訴未經撤銷案件，因此應無公開資訊問題，為何黃姓空服員會知情。網友又質疑，黃姓空服員與周姓員警串證，讓周員偽造文書稱她在台北騎車違規才查詢個資，沒想到黃女提出證明，證實自己當天人在高雄。

網友表示，她已經給周姓員警三次機會坦承悔過，如果對方認錯，她願意接受和解。但是周姓員警堅稱是瀏覽IG時看到該黃姓空服員貼出黃女的PTT帳號才好奇查詢，還在悔過書中極盡嘲諷，不見悔改之心。

網友表示，周姓警員知法犯法，從事警職卻濫用國家資源侵害人民權益，且犯後態度囂張惡劣，「我認為他應該不只一次濫查洩密，才敢如此恬不知恥的偽造文書並多次否認犯行」。網友希望警政署能夠更加重視資安外洩的問題，所以才堅持不和解。

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