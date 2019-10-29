為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網戀韓國「歐巴」 卻淪為詐騙幫兇

李姓女子陷入「跨國戀愛詐欺」，把銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，成為詐欺幫兇，經上訴後新北地院改判無罪。（資料照）

李姓女子陷入「跨國戀愛詐欺」，把銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，成為詐欺幫兇，經上訴後新北地院改判無罪。（資料照）

2019-10-29 23:48:39

〔記者王定傳／新北報導〕41歲李姓女子把銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，成為詐欺幫兇，因此被判處拘役50日，上訴後，新北地院合議庭查出，李女可能是陷入「跨國戀愛詐欺」，自以為與韓國籍男子「金庸」談戀愛，把卡片交給未來的「老公」使用，沒料到卻成為犯罪工具，改判無罪。

檢警調查，去年間，李女以快遞方式把提款卡寄給「金庸」，並透過LINE告知密碼，卻被拿去當詐欺工具而被告；新北地院簡易判決依詐欺罪判李女拘役50日。

李女上訴喊冤說，她是在臉書結識金庸並陷入熱戀，男友先是說要來台一起生活，還說寄了一個包裹，裡面有40萬美金及黃金等物，貨物卻在泰國卡關，她為此匯款39萬幫忙，但至今仍沒收到包裹；沒多久男友又以「加拿大朋友要匯款給我」為由向她借提款卡，沒想到竟拿去騙人，自己也是被害者。

合議庭一一調查李女所辯是否屬實，第一，從對話記錄中可發現，2人常以「親愛的、老公」互稱，對話內容也都是關心、表達想念、愛慕之語，第二是李女曾匯款39萬至泰國。

第三，從對話記錄可知，金庸確實曾以朋友要匯款給他為由，向李女借提款卡使用，他甚至說：「拿到錢我會來台灣拜訪你」；不僅如此，李女遭判刑後仍與金庸聯繫，且一直以為男友會來台救她。

合議庭最後判定，李女可能陷入跨國戀愛詐欺而不自知，因而將卡片交給可能結婚的對象使用，沒料到成為犯罪工具，改判無罪；仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
帶9張提款卡趴趴跑 他否認當車手：陌生人給的...

帶9張提款卡趴趴跑 他否認當車手：陌生人給的...
盤查可疑男子 電腦包內翻出14本存摺

盤查可疑男子 電腦包內翻出14本存摺
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
提款機按10多分鐘 青年詐欺車手羈押

提款機按10多分鐘 青年詐欺車手羈押
偽造提款卡盜取2500餘萬 4台灣人在中國被判刑

偽造提款卡盜取2500餘萬 4台灣人在中國被判刑
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播