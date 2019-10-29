網戀韓國「歐巴」 卻淪為詐騙幫兇

李姓女子陷入「跨國戀愛詐欺」，把銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，成為詐欺幫兇，經上訴後新北地院改判無罪。（資料照）

2019-10-29 23:48:39

〔記者王定傳／新北報導〕41歲李姓女子把銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，成為詐欺幫兇，因此被判處拘役50日，上訴後，新北地院合議庭查出，李女可能是陷入「跨國戀愛詐欺」，自以為與韓國籍男子「金庸」談戀愛，把卡片交給未來的「老公」使用，沒料到卻成為犯罪工具，改判無罪。

檢警調查，去年間，李女以快遞方式把提款卡寄給「金庸」，並透過LINE告知密碼，卻被拿去當詐欺工具而被告；新北地院簡易判決依詐欺罪判李女拘役50日。

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李女上訴喊冤說，她是在臉書結識金庸並陷入熱戀，男友先是說要來台一起生活，還說寄了一個包裹，裡面有40萬美金及黃金等物，貨物卻在泰國卡關，她為此匯款39萬幫忙，但至今仍沒收到包裹；沒多久男友又以「加拿大朋友要匯款給我」為由向她借提款卡，沒想到竟拿去騙人，自己也是被害者。

合議庭一一調查李女所辯是否屬實，第一，從對話記錄中可發現，2人常以「親愛的、老公」互稱，對話內容也都是關心、表達想念、愛慕之語，第二是李女曾匯款39萬至泰國。

第三，從對話記錄可知，金庸確實曾以朋友要匯款給他為由，向李女借提款卡使用，他甚至說：「拿到錢我會來台灣拜訪你」；不僅如此，李女遭判刑後仍與金庸聯繫，且一直以為男友會來台救她。

合議庭最後判定，李女可能陷入跨國戀愛詐欺而不自知，因而將卡片交給可能結婚的對象使用，沒料到成為犯罪工具，改判無罪；仍可上訴。

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