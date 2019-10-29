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北市重大刑案未破510件？ 北市警：多為2000年前舊案

議員質詢台北市至今有510件重大刑案尚未偵破。台北市刑警大隊回應，這些未偵破的重大刑案多數發生在2000年前，圖為台北市警察局。（取自google街景）

議員質詢台北市至今有510件重大刑案尚未偵破。台北市刑警大隊回應，這些未偵破的重大刑案多數發生在2000年前，圖為台北市警察局。（取自google街景）

2019-10-29 18:16:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市議會今天進行市政總質詢，有議員提出，台北市至今有510件重大刑案尚未偵破。對此，台北市刑警大隊回應，這些未偵破的重大刑案多數發生在2000年前，當時監視器系統尚未普及；自台北市警方建置監視器系統以後，未破重大刑案已大幅減少，隨著採證技術提昇，警方也會不定期比對早期冷案跡證，希望能夠找到過去未破刑案的線索。

北市刑大指出，台北市長柯文哲2014年12月上任後，至今未破獲的重大刑案只有1件；台北市警察局長陳嘉昌2017年9月上任後，至今的重大刑案全數破獲。此外，柯文哲固定召開主持治安會報，並要求警察局逐案檢討、列管未破重大案件，固定於週報、刑事工作檢討會報檢討管控。

台北市警局說，2015年至2018年，台北市全般刑案破獲率在六都中排名第1，可見錄影監視系統對於預防及偵查犯罪能發揮不少功效。為擴大偵查效能，市警局針對1999年至今未破故意殺人既遂案件，要求分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟冷案調查，指定專責人員偵辦。

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