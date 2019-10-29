8旬老翁遇大雨迷途 金山暖警送他回家

潘姓警員送高姓老翁（右）安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

2019-10-29 16:55:49

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山區一名高姓老翁27日晚間外出散步，卻遇到大雨襲擊，加上天色昏暗一時迷失方向感，找不到路回家。熱心民眾發現後，趕緊報警處理，請警方協助。警員到場後，先請老翁坐上警車躲雨，並開啟車內暖氣予以保暖，詢問出他的住處後，直接送他安全回家。

金山派出所警員潘軒碩及潘裕諺接獲民眾報案後，立刻趕往中山路332號附近，尋找老翁的身影，見他眼神呆滯、腳步蹣跚地在雨中找路，馬上請他坐上巡邏車，並開啟暖器給他暖身，詢問他的住址後，決定送他回家。

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老翁的妻子正擔心丈夫遲遲未歸，看到高翁從警車上下來後，鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。

分局長陳永昌對於同仁為民服務的表現，十分讚許，也希望同仁在民眾遇到困難時，在能力範圍內予以幫助。

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