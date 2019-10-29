查賄開跑！ 基檢召開政風機構業務聯繫會議

基隆地檢署召開今年第一次轄區政風機構業務聯繫會議。（記者吳昇儒翻攝）

2019-10-29 16:49:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為因應第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉即將於明年1月11日進行投票，基隆地檢署於28日下午召開108年第一次政風機構業務聯繫會議，凝聚查察賄選共識，檢察長柯麗玲更指出此次查賄重點，不只是在查察賄選部分，選舉暴力、賭盤及假消息，也是這次查察重點，希望政風機構能協助掌握相關情資，確保選舉順利完成。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章則以「強化賄選查察策進作為與假訊息之防制與處理」為題，就本次選舉「科技查賄」，如何以運用科技之便，蒐報賄選情資的實務經驗，做精闢的講演，希望藉此啟發與會人員利用科技推動廉政業務的觀念啟發。

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此外，有關反賄選宣導部分，基隆地檢署也透過各種管道，如校園反毒宣講、轄區機關張貼反賄選海報布條等，對民眾進行宣導。

基隆地檢署表示，配合法務部建置的「雲端反賄APP」，以「科技查賄，雲端反賄」全新思維，鼓勵民眾運用下載上開檢舉軟體，直接加入查賄的行列，期盼透過各機關廉政與民眾力量的結合，提升查賄效能，有效遏止違反選罷法的案件發生，以建立清廉、純淨的選舉環境，順利完成選賢與能的民主選舉。

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