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怕怕的！ 同1路口4天3起車禍

機車騎士恍神且車速快，發現前方有車已來不及。（圖擷自監視器影片）

機車騎士恍神且車速快，發現前方有車已來不及。（圖擷自監視器影片）

2019-10-29 15:57:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕怕怕的！南投縣草屯鎮台3線新豐里段，28日上午有機車騎士快速追撞前方汽車，機車倒地，人甩出後落地，所幸傷勢不嚴重。而該起車禍已是同一個路口在4天內的第3起車禍，附近住戶接連多日聽到碰撞響聲，都覺得心驚膽跳，而新豐里長陳美玲說，這裡是下坡又有岔路，只能提醒駕駛人注意再注意。

28日上午這起車禍，發生的地點就在草屯鎮中正路（台三線）同德家商附近路口，而該路口25日上午才有貨車外側車道左轉，與直行機車碰撞，機車騎士受傷，隔日又有機車發生車禍，28日再傳機車追撞前方汽車，讓住在路附近的住戶，只要聽到「碰」的響聲，就擔心是否又出車禍。

昨日追撞前方汽車的機車騎士，幸好只受輕傷，他透露，騎車時恍神才未注意前方路況。附近居民的監視錄影畫面則可看到機車騎士車速頗快，因此當地里長陳美玲呼籲行經該路段的駕駛人千萬小心，且從岔路口出來的汽機車則更要停看聽。

車速快且恍神，騎士追撞前方汽車，車倒人也甩出墜地。（圖擷自監視器影片）

車速快且恍神，騎士追撞前方汽車，車倒人也甩出墜地。（圖擷自監視器影片）

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