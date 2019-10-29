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華山分屍案》拿乳頭做標本「報平安」 家屬批陳伯謙：魔鬼、人渣

高院今審理華山分屍案，一審被判死刑的陳伯謙仍辯稱兇嫌是華裔美人士ERIC，但不清楚其身份。（記者楊國文攝）

高院今審理華山分屍案，一審被判死刑的陳伯謙仍辯稱兇嫌是華裔美人士ERIC，但不清楚其身份。（記者楊國文攝）

2019-10-29 16:10:34

〔記者楊國文／台北報導〕華山分屍案嫌犯陳伯謙，被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審判陳伯謙死刑，高等法院今傳訊4位證人，陳伯謙仍咬定兇嫌是華裔美籍男子ERIC，卻不知其身份，證人均稱不知有ERIC這個人，高父痛罵陳至今仍將兇嫌推給「幽靈」，做幽靈抗辯顯示無悔意，應判死刑定讞，高女妹妹斥責陳為「魔鬼、人渣」、「應咬舌自盡」；陳訊後還押。

38歲陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時，高女到「野居草堂」飲酒聊天，隔天凌晨高女已酒醉，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱。

去年6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

警方調查鎖定高女最後現踪於野居草堂，帶陳男回警局調查，陳坦承殺害高女並棄屍，帶著警方上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案。但一審時，陳男推諉說殺人嫌犯是華裔美籍男子ERIC，卻說不清楚此人身份，被認定是說謊卸責，判他死刑、褫奪公權終身。

高院今依據陳伯謙和律師聲請，傳訊案發當天和他一同飲酒的台藝大四位學生，但四位證人都指稱和陳伯謙、高女不熟，也不認識ERIC此人，做證結果並無進展。

陳伯謙仍不認罪，指是認識2個月的華裔人士ERIC殺害高女，但說不出此人聯絡方式、長相，僅提供一個人名給合議庭，但此人今未到庭，高院因此要求陳伯謙方面應提供具體對象，才能傳訊出庭。

庭訊中，高女家屬斥責陳伯謙滿口謊言，不僅不是原住民，殺害高女並分屍，明知高家到處找她的下落，為掩飾犯行，還到她的臉書上留言，要她趕快報平安，怒斥陳伯謙說「你殺害她，將她分屍後，連乳頭、陰道都拿去做標本，如何報平安？」、「你太殘忍了」，高女妹妹說到激動處，罵陳是「惡魔、人渣」、「應下地獄，去向死者懺悔」、「應咬舌自盡」。

高院今審理華山分屍案，死者高女父親不滿兇嫌陳伯謙仍做幽靈抗辯，痛罵陳是「魔鬼、人渣」。（記者楊國文攝）

高院今審理華山分屍案，死者高女父親不滿兇嫌陳伯謙仍做幽靈抗辯，痛罵陳是「魔鬼、人渣」。（記者楊國文攝）

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