狼父偷拍女兒裸照 妻子大義滅親

桃園市高姓男子涉嫌在住家浴室、房間用相機偷拍女兒沐浴畫面、裸體、睡姿等不雅照。桃園地檢署認高男涉犯妨礙秘密罪嫌重大，將他起訴。（記者魏瑾筠攝）

2019-10-29 15:35:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市高姓男子涉嫌於2008年起，在住家浴室、房間用相機偷拍女兒沐浴畫面、裸體、睡姿等不雅照，直到今年3月底，高妻察覺丈夫行為有異，查看手機後才爆發全案。桃園地檢署昨偵結，認高男涉犯妨礙秘密罪嫌重大，將他起訴。

檢警調查，高男於2008年7月起至2009年6月間，在桃園區的住家內，多次用相機偷拍女兒睡姿、隱私部位，甚至連女兒在浴室洗澡時也不放過，偷拍次數至少達到11次，由於高男行為異常，今年3月27日，高妻查看高男手機後，才發現手機內存了女兒的不雅照，大義滅親，將他一狀告上法院。

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檢警偵訊，高男坦承不諱，被害人及高妻指證歷歷，檢方認高男涉犯妨礙秘密罪嫌重大，且所犯11次犯行，犯意各別，行為互殊，建請法官分論併罰。

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