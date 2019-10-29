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全國警總動員查緝選舉賭盤 掃蕩近千處查扣逾2300萬元

警方查扣大批涉及選舉地下賭盤的現金。（記者姚岳宏攝）

警方查扣大批涉及選舉地下賭盤的現金。（記者姚岳宏攝）

2019-10-29 15:33:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕明年1月11日將舉行總統大選及立委選舉，為防制選舉賭盤影響選舉結果，警政署執行為期7天的「全國同步查緝賭博專案行動」，動員全國各警察機關強力出擊，計掃蕩991處地點，查獲各類賭博案件708件、1,712人，合計現場查扣現金2,372萬4,096元防制選舉賭盤 掃蕩近千處查扣逾2300萬元。

警方尤其針對易為選舉賭盤依附的六合彩簽賭及賭博網站強力取締，警政署表示選舉將屆，絕不容許選舉賭盤影響選舉結果，將持續清查各類賭博案件是否涉及選舉賭盤，對於企圖影響選舉秩序之不法分子，絕對會持續強力偵辦。

其中刑事局國際刑警科於10月22日依馬來西亞商業刑偵局所提供詐騙情資，向上溯源詐欺機房系統商時，另案查獲李姓犯嫌以六合彩、今彩539開出號碼作為中獎依據供賭客下注簽賭，查扣現金新台幣973萬5,200元、汽車1部等贓證物。

另刑事局偵九大隊於網路偵蒐發現「QQ娛樂城」網站利用QR CODE乘載下游組頭投注資訊，提供百家樂、六合彩、體育賽事等遊戲供人下注簽賭，贏得款項以1：1模式直接匯入賭客帳戶，掌握事證後於本月22日至24日搜索全台18處所，查獲犯嫌15人，查扣現金新台幣686萬2,800元等贓證物。

警方指出，本次專案動員全國各警察機關強力出擊，計掃蕩處所991處，查獲各類賭博案件708件1,712人，包含職業賭場57件514人，六合彩簽賭277件325人，運動簽賭41件79人，網路賭博221件439人，其他賭博112件355人，合計現場查扣現金2,372萬4,096元；警方後續加強掃蕩賭博場所，也呼籲民眾切勿知法犯法，若發現可疑人、事、物時，歡迎隨時撥打110向警方檢舉，共同維護社會治安。

警方查扣大批涉及選舉地下賭盤的現金。（記者姚岳宏攝）

警方查扣大批涉及選舉地下賭盤的現金。（記者姚岳宏攝）

針對地下賭盤警方查扣車輛。（記者姚岳宏攝）

針對地下賭盤警方查扣車輛。（記者姚岳宏攝）

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