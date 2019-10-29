惡貫滿盈？撞死大學生逃逸 嫌犯曾涉「要命小方」之子綁架案

今天清晨於台中市霧峰區，疑似酒駕或吸毒開車，撞死中興大學黃姓大學生逃逸的惡徒，警方已鎖定賴姓嫌犯，這名惡徒的素行不良，更令人驚訝的是，2017年1月28日，台中角頭角頭「要命小方」的兒子被擄勒贖案，賴嫌也是嫌犯之一，還因此在同年秋天被羈押，此案目前仍於法院纏訟中。（記者陳建志翻攝）

2019-10-29 15:43:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天清晨在台中市大里區，疑似酒駕或吸毒開車，撞死中興大學黃姓大學生逃逸的惡徒，警方已鎖定賴姓嫌犯，這名惡徒的素行不良，今年3月才因販毒罪判刑1年10月，去年還在中市烏日區涉入聚眾鬥毆事件，更令人驚訝的是，2017年1月28日，台中角頭角頭「要命小方」方敏懿的兒子常偉政（從母姓，綽號小白）被擄走勒贖案，賴嫌也是嫌犯之一，還因此在同年秋天被羈押，此案目前仍於法院纏訟中。

2017年1月28日（大年初一）深夜11時許，「要命小方」方敏懿的兒子常偉政（從母姓，綽號小白，22歲），被誘騙到中市南屯區一家加油站前，遭駕駛2輛車的歹徒擄走，歹徒一上車就持鈍器揍常男，不久後，常男家屬接獲500萬元勒索電話，14小時後，常男從台中市南屯區七期的「蘭夏會館」逃脫。

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警方事後逮捕9人，主嫌是當年26歲的涂皓鈞，他背負詐欺、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、偽造文書、組織犯罪條例、妨害公務等16條通緝罪名，是台中市新生代角頭，更是海外詐欺機房委託的「車手頭」，今天開車撞死大學生的賴嫌，可能是他的手下共犯，警方於當年6月逮捕他，檢方聲請羈押獲准，此案目前仍於法院審理中，賴嫌則偵查結束後釋放，卻於今天又犯下撞死大學生逃逸的惡劣犯行。

至於此人其他不良記錄，判決書顯示，賴嫌在2017年4月起，涉嫌透過軟體微信，販賣三級毒品愷他命，同年5月2日於中市交易毒品時，被警方當場查獲，台中地院今年3月依販賣毒品未遂罪判刑1年10月。

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