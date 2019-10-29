兒子慘遭賓士撞死 黃父：一再告誡台中治安不好不幸仍發生

黃士恩父親（右）、舅舅（左）在台中生命禮儀管理所等候檢察官驗屍。（記者楊政郡攝）

2019-10-29 16:23:00

〔記者楊政郡／台中報導〕興大三年級學生黃士恩今天凌晨被賓士車疑似酒駕或毒駕撞死，黃父傷心地說，讓孩子到外地讀書就是要他學習獨立，一再告誡兒子台中治安不好，晚上盡量不要出門，沒想到還是發生了，士恩個性活潑，從來都不需關心他的功課，小學到高中幾乎都是班上前三名，是會玩又會讀書的小孩，中午要去買東西果腹，心中想起老二（黃士恩）喜歡吃什麼？眼淚忍不住掉下來，「我們養大小孩是來被撞的嗎？」

黃士恩的父母都是保險業資深人員，黃父說，士恩從小就喜歡音樂，國小及國中都是管樂社，還參加五重奏比賽，就讀中壢高中後加入樂音社，一直在音樂方面有所展現，從來沒有出過外地的他，大學考上中興大學，一人到外地讀書學習獨立，他也聽父母的建議讀了財金系，並通過保險人員登錄等多項考試，有意承接父母的事業。

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黃永盛說，兒子多才多藝，很會玩，常帶團康活動，向他借攝影機外拍，進入中興後，又迷上排球，如果有女朋友也希望他帶回家來吃飯，不過至今都沒有帶回來過。

今天凌晨3點接到老大（黃士恩哥哥）的電話，告知弟弟在台中出車禍已經無生命跡象，黃母當場崩潰連夜趕下來，又聽到對方肇事逃逸，且可能是酒駕或毒駕，心中氣憤難平，他不滿地說：「我們養大小孩是來被撞的嗎？希望警方找日抓到肇事者。」

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