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行車紀錄器露餡…男子頂替友人肇事穿幫吃官司

警方調閱行車紀錄器，戳破潘男涉嫌頂替，將他送辦。高雄地院一審將潘男依頂替罪，處拘役40日，如易科罰金需繳4萬元。（示意圖）

警方調閱行車紀錄器，戳破潘男涉嫌頂替，將他送辦。高雄地院一審將潘男依頂替罪，處拘役40日，如易科罰金需繳4萬元。（示意圖）

2019-10-29 13:21:52

〔記者黃建華／高雄報導〕行車紀錄器錄車外影像，也錄車內對話！高雄一名潘姓男子今年3月間搭乘梁姓友人所駕汽車，梁男與宋姓女騎士發生車禍事故，潘男為掩飾梁男無照駕駛，竟向警方謊稱車是他開的。但警方調閱行車紀錄器，戳破潘男涉嫌頂替，將他送辦。高雄地院一審將潘男依頂替罪，處拘役40日，如易科罰金需繳4萬元。可上訴。

判決指出，潘姓男子今年3月28日14時2分許，搭乘梁姓男子駕駛的自用小客貨車，行經前金區中華三路與七賢路口時，與宋姓女子騎乘的機車發生車禍事故。潘男於梁男駕車肇事後，為掩飾梁男無照駕車肇事之情，向處理警員謊稱是他肇事駕駛而頂替。

但警方調閱行車紀錄器畫面與影音內容，發現肇事者其實為梁姓男子，查悉上情。潘男因此被警方依頂替罪嫌送辦、起訴。

高雄地院一審將潘男依頂替罪，處拘役40日，如易科罰金需繳4萬元。可上訴。

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