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首頁　>　社會

女子歡唱分享搖頭丸、K他命 「轉讓禁藥罪」判8月

（示意圖）

（示意圖）

2019-10-29 11:46:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名謝姓女子去年在嘉義市「歌神KTV」與9名友人歡唱，涉嫌無償提供MDMA（搖頭丸）與K他命給其他人使用，遭警方臨檢查獲K盤及剩餘殘渣，案經嘉義警方報告雄檢起訴，高雄地院一審依轉讓禁藥罪，將她判刑8月。可上訴。

判決指出，謝女明知MDMA（俗稱搖頭丸）及K他命（Ketamine）為公告為毒品危害防制條例之二級、三級毒品，且MDMA為藥事法所列禁藥，而K他命，則經衛生福利部明 令公告為管制藥品。

去年3 月12日18時許，謝女在嘉義市「歌神KTV 」的包廂，與9名友人一同唱歌時，將其所有之MDMA、K他命無償提供給在場之人施用。同日18時45分警方臨檢，當場在桌上扣得轉讓剩餘之K他命

1 包（驗前淨重0.696 公克，驗餘淨重0.686 公克）、K 盤1 個、含有愷他命殘渣之吸管等證物。

謝女在法院審理時坦承犯行，且在場李姓少女等9人供述吻合，法官因此依轉讓禁藥罪將她判刑8月。可上訴。

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