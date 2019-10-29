限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
基隆鬼父性侵13歲女兒29次還要「跨年炮」 確定要關20年
2019-10-29 11:36:07
〔記者張文川／台北報導〕基隆市一名毒蟲父親，4年前趁妻子入監服刑期間，性侵時年13歲的親女兒，揚言若說出去就先殺了她再自殺，還命令他模仿A片情節與姿勢，甚至在跨年夜強做「跨年炮」；法院認定他性侵女兒多達29次，一、二審都重判20年，最高法院今駁回上訴，確定要關20年。
判決指出，這名獸父因吸毒而多次入監，出獄後與女兒、母親同住，他時常酗酒鬧事，被母親趕出家門，她帶13歲女兒小翠（化名）在外租屋同住。他為了逞獸慾，2015年1月第1次性侵女兒，事後恐嚇女兒她「如果講出去，我就先殺了妳，再去自殺」，女兒擔憂遭遇不測，不敢聲張。
請繼續往下閱讀...
此後父親食髓知味，2015全年共性侵她29次，且變本加厲，還曾命令女兒模仿A片呻吟和姿勢，還要求她「叫老公」、逼迫口交，全程都沒有做避孕、防性病等安全措施，完事後只有叫女兒自己把私密處洗乾淨；同年年底跨年之夜，狼父再次性侵她，還跟女兒說「這就是跨年炮」。
小翠隱忍1年多，2016年寒假前鼓起勇氣向老師吐露心聲，校方發現事態嚴重，報警並趕緊通報社會局，緊急安置小翠到寄養家庭，並採集檢體，在她貼身衣物上採到獸父的DNA。
狼父不承認性侵女兒，還辯稱是女兒叛逆期想離開他才說謊陷害他；但法院歷審都認定，小翠在警、偵、審期間的歷次證詞陳述都一致，顯非虛構，不採信鬼父辯詞，歷審皆重判20年定讞。