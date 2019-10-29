女子不知前男友偷拍 收到他的新歡寄影片才發現「走光」

鄭姓男子偷拍與前女友性愛影像，卻遭新女友揭發，吃上妨害秘密罪官司遭雄檢起訴。（記者黃建華攝）

2019-10-29 11:33:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鄭姓男子與張姓女子交往時，趁張女吃安眠藥昏睡時，偷拍下兩人性愛或張女裸露下體影像、照片留念，兩人分手後，鄭男另結交新女友，未料，新歡無意間發現這些性愛影片，竟將影片寄給張女，張女才知遭到偷拍，報警逮人，害鄭男被檢方依妨害秘密罪嫌起訴。

檢方起訴指出，鄭姓男子2015年8月到2017年8月間與張姓女子交往期間，涉嫌利用在高雄、台中等地租屋處，趁張女服用安眠藥昏睡之際，以手機拍攝下將自己下體插入張女私處的性愛照片與影像，或偷拍下張女裸露下體或屁股的影像。此外，張女與閨密女性共眠時，鄭男也偷拍下張女僅穿內褲的下體照片。

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原本張女都不知道自己被偷拍，兩人分手後，鄭男另結交身分不詳的新女友，對方無意間發現這些張女被偷拍的性愛影像及裸露照片，憤而將影像寄給張女，張女始知遭到偷拍，報警處理。

檢警於鄭男住處查扣手機、電腦，起獲張女被偷拍的性愛影片，另還發現一批未成年少女或女童的猥褻影片，但鄭男否認未成年少女或女童的影片是他所拍。

檢方因此僅將他偷拍前女友性愛與裸露私處影像部分，依妨害秘密罪嫌起訴。

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