金錢糾紛埋伏砍人 郭姓素食餐廳老闆被訴

涉嫌砍傷人的郭姓男子（左）在台南關廟辦外燴時遭警方帶回，雄檢近日將他一傷害罪嫌起訴。（資料照）

2019-10-29 10:56:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區人道國際酒店，去年6月4日清晨，地下室餐廳廚房入口遭人以鐵鍊鎖住，承租飯店經營的龔姓男子找來股東林男、黃姓員工等人一同前往鬆解鎖鍊，竟遭躲在門後的飯店建物二房東，同時也是素食餐廳老闆郭男持刀砍傷，高雄地檢署近日偵結，將郭男依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，郭姓男子向劉姓男子承租下三民區人道國際酒店整棟建物，再把飯店客房部門轉租給龔姓男子。但郭男與龔男間發生金錢糾紛，去年6月4日凌晨，郭男竟前往飯店地下室，將餐廳廚房出入口大門以鐵鍊及大鎖鎖住，飯店黃姓員工發現，通知飯店負責人龔男、林姓股東等人前往鬆解鎖鍊後進入廚房。

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未料，郭男竟持菜刀向林男揮砍，造成林男左側手肘尺骨骨折、右側手肘撕裂傷。郭男逞兇後就逃離現場，三民警二分局獲報，循線於台南關廟將正在作外燴的郭男緝獲。

不過，因林男證稱，郭男將他砍傷，罵一罵人就不見了，檢方認定郭男沒有殺人犯意，近日偵結，僅將郭男依傷害罪嫌起訴。

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