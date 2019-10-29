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員警值勤偷查IG正妹個資 想賠50萬和解遭拒被起訴

員警因私心偷查個資，卻在職務報告上寫「因公」，考量他已認罪，去年將他緩起訴，但黃女不願和解，全案經高檢署發回續查，北檢今改依偽造文書罪將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。（記者錢利忠攝）

員警因私心偷查個資，卻在職務報告上寫「因公」，考量他已認罪，去年將他緩起訴，但黃女不願和解，全案經高檢署發回續查，北檢今改依偽造文書罪將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。（記者錢利忠攝）

2019-10-29 10:55:45

〔記者錢利忠／台北報導〕時任台北市中正一警分局周姓警員，濫用戶役政系統偷查黃姓正妹的個資及IG，遭黃女提告；台北地檢署查出，他因私心偷查個資，卻在職務報告上寫「因公」，考量他已認罪，去年將他緩起訴，但黃女不願和解，全案經高檢署發回續查，北檢今改依偽造文書罪將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

據了解，從事金融業的黃姓正妹住在高雄，她與黃姓閨密之間，疑因網拍糾紛及男女關係等諸多難解的問題反目，雙方互控妨害名譽及恐嚇等罪；黃女質疑周員偷查她的個資，並將她違反著作權官司的個資洩漏給閨密，怒向警政署投訴並提告。

檢方查出，周員基於私心偷查黃女的個資，卻在職務報告上寫「因公」，考量他已認罪並撰寫悔過書，去年10月依偽造文書罪予以緩起訴，條件是支付黃女賠償金50萬元。未料，黃女不願原諒周員，向高檢署聲請再議，全案因此發回北檢續查。

前年9月，黃女不滿閨密嗆她曾有違反著作權等前科，她驚覺有人洩漏她的個資，懷疑是當初承辦案件的員警洩漏給閨密，氣得向警政署投訴；警政署內部調查發現，當初承辦黃女案的員警並未查詢過她的個資，反而是在台北任職的周員，曾私下利用戶役政系統查詢。

周員在內部調查時，原辯稱是在路上臨檢違規女騎士，「因公」登入戶役政系統查看其個資，後來才改口承認，指自己前年9月某次出勤巡邏時，瀏覽到黃女的IG，一時好奇才依黃女IG上的姓名及生日，登入戶役政系統偷查其個資，並於職務報告上不實填載「因公」查詢。

黃女向警政署檢舉後，對偷查她個資的周員提告違反個資法及洩密等罪；但檢方認為黃女所稱的訴訟個資，均是法院的公開判決，且查無周員與黃女閨密聯繫的事證，周員也沒外洩個資，認為周員此舉應受行政懲處，但仍不構成刑責。

至於周員在職務報告上不實填載「因公」查詢部分，原考量他已撰寫悔過書並支付黃女50萬元，同意給予緩起訴，期限1年。但黃女認為周員沒誠意，不願與他和解，此案因而被高檢署發回續查，檢方考量周員無法取得黃女的原諒，改依偽造文書罪將他起訴。

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