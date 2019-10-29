男遭虐死丟包醫院 兩嫌均判9年

涉嫌虐打張男致死的蕭男、石男均被判9年徒刑。（翻攝資料照）

2019-10-29 10:46:35

〔記者楊國文／台北報導〕42歲張姓男子去年因在賭場玩撲克牌大老二，和男子石尉廷、蕭恩傑起衝突，竟遭石、蕭凌虐致死，並將張丟包於馬偕醫院，高等法院今依傷害致死罪判石、蕭兩人均9年徒刑，另外，石被依圖利聚眾賭博罪判刑6月、得易科罰金18萬元，蕭另被依偽造文書罪判刑2月，聆判後，石、蕭向合議庭鞠躬；仍可上訴。

檢警調查，張男去年10月30日凌晨1點多，遭人凌虐毆打，塞入休旅車後車廂，先載到慶生醫院被拒，轉赴台北馬偕醫院急診室外棄置，趁亂駕車離去；警方根據車籍資料與監視器畫面追查，逮捕石尉廷、蕭恩傑。

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檢警指出，石、蕭將張男載至馬偕醫院時，蕭刻意填寫假姓名，事後即搭計程車逃匿，並丟棄行動電話後，再相約到律師事務所會面，石等人說詞一致，都說將張送到醫院時，張還有生命跡象，但與醫生訪談筆錄不符，被認定有滅證、勾串情事，均遭收押禁見。

石尉廷、蕭恩傑應訊承認拿鐵椅傷人，辯稱張男在石尉廷經營的賭場當主管，案發當天石、蕭及張男在賭場玩撲克牌大老二，因張男賭輸1萬多元才引爆衝突，張男被打趴在地後，才指示林男開車將張男送醫。

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